Как сообщает вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, уже сейчас по меньшей мере 5 стран-членов НАТО моделируют сценарий возможного вторжения РФ на территорию блока.
В НАТО начали готовиться к возможной войне с Россией
Согласно данным команды Ольги Стефанишиной, как минимум в пяти странах-союзниках НАТО такой сценарий моделируется.
По мнению чиновницы, международные партнеры Украины не должны забывать уроки истории.
Ольга Стефанишина также озвучила прогноз, что России понадобится всего 3-4 года для того, чтобы снова накопить силы и "увеличить свой аппетит".
В ГУР оценили угрозу для НАТО со стороны РФ
Команда главы ГУР Кирилла Буданова пришла к выводу, что угроза вторжения России на территорию НАТО по-прежнему остается реальной.
Он также обратил внимание на то, что мировое сообщество активно реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усиливаются должным образом.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-