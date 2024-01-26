5 членов НАТО моделируют сценарий возможной войны с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

5 членов НАТО моделируют сценарий возможной войны с Россией

НАТО
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Как сообщает вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, уже сейчас по меньшей мере 5 стран-членов НАТО моделируют сценарий возможного вторжения РФ на территорию блока.

В НАТО начали готовиться к возможной войне с Россией

Согласно данным команды Ольги Стефанишиной, как минимум в пяти странах-союзниках НАТО такой сценарий моделируется.

Сегодня даже вышла статья в Politico, которая апеллирует к тому, что именно президент Украины впервые очень прямо обозначил эту перспективу: в Украине эта война не остановится. И, собственно, мы видим сейчас и публичные коммуникации, в частности немецких коллег, эстонских коллег. Это реальность – это не вопрос домыслов, – заявила вице-премьер-министр.

По мнению чиновницы, международные партнеры Украины не должны забывать уроки истории.

Ольга Стефанишина также озвучила прогноз, что России понадобится всего 3-4 года для того, чтобы снова накопить силы и "увеличить свой аппетит".

В ГУР оценили угрозу для НАТО со стороны РФ

Команда главы ГУР Кирилла Буданова пришла к выводу, что угроза вторжения России на территорию НАТО по-прежнему остается реальной.

У ГУР есть информация, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой безопасности в Европе, и НАТО, - заявил недавно представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также обратил внимание на то, что мировое сообщество активно реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усиливаются должным образом.

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