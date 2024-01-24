Самые масштабные за 40 лет. НАТО проводит военные учения в Европе

В учениях НАТО примут участие около 90 тысяч военнослужащих, 50 военно-морских кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Steadfast Defender-24 станут крупнейшими учениями Североатлантического альянса с 1988 года.
Североатлантический альянс начал военные учения
НАТО 24 января начал обучение Steadfast Defender-24. Они станут крупнейшими с 1988 года военными учениями Североатлантического Альянса.
Начало Steadfast Defender-24 положило выход десантного корабля Военно-морских США Gunston Hall из порта Норфолк в штате Вирджиния, который позже отправится через Атлантический океан. Это первый тактический маневр в рамках учения.
К концу января к учениям присоединится корабль канадского флота Charlottetown, который отправится из порта Галифакс в Европу.
Учения Steadfast Defender-24, которые планировались несколько лет, продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.
Они призваны имитировать реакцию НАТО на нападение со стороны страны вроде РФ и будут состоять из серии небольших отдельных учений, которые пройдут в ряде мест – от Северной Америки до восточного фланга НАТО, вблизи российской границы.
Россия может напасть на страны НАТО – эстонский командующий
Для нападения на страны НАТО россиянам следует вывести из Украины 300 тысяч своих солдат. Также РФ понадобится время для восстановления войск.
Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем, сообщает ERR.
В целом, по его словам, для того, чтобы Россия напала на страны НАТО, нужно, чтобы совпали четыре фактора.
По его мнению, России на восстановление войск потребуется около года.
Четвертый фактор, как отметил Герем, – это уровень подготовки НАТО.
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