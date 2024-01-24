Самые масштабные за 40 лет. НАТО проводит военные учения в Европе

В учениях НАТО примут участие около 90 тысяч военнослужащих, 50 военно-морских кораблей, 80 самолетов и более 1100 боевых машин. Steadfast Defender-24 станут крупнейшими учениями Североатлантического альянса с 1988 года.

Североатлантический альянс начал военные учения

НАТО 24 января начал обучение Steadfast Defender-24. Они станут крупнейшими с 1988 года военными учениями Североатлантического Альянса.

Начало Steadfast Defender-24 положило выход десантного корабля Военно-морских США Gunston Hall из порта Норфолк в штате Вирджиния, который позже отправится через Атлантический океан. Это первый тактический маневр в рамках учения.

К концу января к учениям присоединится корабль канадского флота Charlottetown, который отправится из порта Галифакс в Европу.

Steadfast Defender-24 станет наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах, – прокомментировал верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Поделиться

Учения Steadfast Defender-24, которые планировались несколько лет, продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей Альянса для усиления обороны Европы.

Они призваны имитировать реакцию НАТО на нападение со стороны страны вроде РФ и будут состоять из серии небольших отдельных учений, которые пройдут в ряде мест – от Северной Америки до восточного фланга НАТО, вблизи российской границы.

Россия может напасть на страны НАТО – эстонский командующий

Для нападения на страны НАТО россиянам следует вывести из Украины 300 тысяч своих солдат. Также РФ понадобится время для восстановления войск.

Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем, сообщает ERR.

В целом, по его словам, для того, чтобы Россия напала на страны НАТО, нужно, чтобы совпали четыре фактора.

Во-первых, России придется вывести большую часть своих войск из Украины – 300 тыс. из 400 тыс. находящихся там военных. Во-вторых, потребуется период восстановления, – сказал Герем. Поделиться

По его мнению, России на восстановление войск потребуется около года.

В-третьих, даже если она восстановится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти нечто значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване или на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными, – добавил командующий. Поделиться

Четвертый фактор, как отметил Герем, – это уровень подготовки НАТО.