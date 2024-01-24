Нападение РФ на страны НАТО. Командующий армией Эстонии Герем назвал 4 условия

Чем лучше НАТО будет подготовлено к атаке РФ, тем меньше вероятность того, что мощь Североатлантического альянса будет проверена. Поэтому аналитики и дают 3-5 лет на время гипотетического нападения России на НАТО. Но существует ряд факторов, совокупность которых может гарантировать новую войну в Европе.
Россия может напасть на страны НАТО – эстонский командующий
Для нападения на страны НАТО россиянам следует вывести из Украины 300 тысяч своих солдат. Также РФ понадобится время для восстановления войск.
Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем, сообщает ERR.
В целом, по его словам, для того, чтобы Россия напала на страны НАТО, нужно, чтобы совпали четыре фактора.
По его мнению, России на восстановление войск потребуется около года.
Четвертый фактор, как отметил Герем, – это уровень подготовки НАТО.
Что в ГУР знают об угрозе нападения РФ на НАТО
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Россия действительно представляет угрозу безопасности стран Европы и НАТО.
По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции реагируют должным образом.
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