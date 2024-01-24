Нападение РФ на страны НАТО. Командующий армией Эстонии Герем назвал 4 условия

Чем лучше НАТО будет подготовлено к атаке РФ, тем меньше вероятность того, что мощь Североатлантического альянса будет проверена. Поэтому аналитики и дают 3-5 лет на время гипотетического нападения России на НАТО. Но существует ряд факторов, совокупность которых может гарантировать новую войну в Европе.

Россия может напасть на страны НАТО – эстонский командующий

Для нападения на страны НАТО россиянам следует вывести из Украины 300 тысяч своих солдат. Также РФ понадобится время для восстановления войск.

Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем, сообщает ERR.

В целом, по его словам, для того, чтобы Россия напала на страны НАТО, нужно, чтобы совпали четыре фактора.

Во-первых, России придется вывести большую часть своих войск из Украины – 300 тыс из 400 тыс находящихся там военных. Во-вторых, потребуется период восстановления, – сказал Герем. Поделиться

По его мнению, России на восстановление войск потребуется около года.

В-третьих, даже если она возобновится через год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти нечто значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване или на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными, – добавил командующий. Поделиться

Четвертый фактор, как отметил Герем, – это уровень подготовки НАТО.

Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что нашу мощь будут проверять. Но если мы не подготовимся и не будем об этом говорим, то этого можно ожидать. Вот откуда берутся эти три- или пятилетние предупреждения. В этом году РФ не уйдет из Украины, добавьте еще год-два и выйдете на определенный срок, – говорит Герем. Поделиться

Что в ГУР знают об угрозе нападения РФ на НАТО

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Россия действительно представляет угрозу безопасности стран Европы и НАТО.

У ГУР есть информация, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой безопасности в Европе и НАТО, – отметил представитель ГУР. Поделиться

По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции реагируют должным образом.