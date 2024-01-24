Напад РФ на країни НАТО. Командувач армії Естонії Герем назвав 4 умови

Чим краще НАТО буде підготовлене до атаки РФ, тим менша ймовірність того, що міць Північноатлантичного альянсу перевірятимуть. Тому аналітики і дають 3-5 років на час гіпотетичного нападу Росії на НАТО. Але існує ряд чинників, сукупність яких може гарантувати нову війну у Європі.

Росія може напасти на країни НАТО – естонський командувач

Для нападу на країни НАТО росіянам потрібно вивести з України 300 тисяч своїх солдатів. Також РФ знадобиться час на відновлення військ.

Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем, повідомляє ERR.

Загалом, за його словами, для того, аби Росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.

По-перше, Росії доведеться вивести більшу частину своїх військ з України – 300 тис із 400 тис військових, які там знаходяться. По-друге, потрібен буде період відновлення, – сказав Герем. Поширити

На його думку, Росії на відновлення військ потрібно буде близько року.

По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані чи на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними, – додав командувач. Поширити

Четвертий чинник, як зазначив Герем, це рівень підготовки НАТО.

Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність того, що нашу міць перевірятимуть. Але якщо ми не підготуємось і не будемо говоримо про це, то цього можна очікувати. Ось звідки беруться ті три- чи п’ятирічні попередження. Цього року РФ не піде з України, додайте ще рік-два, і вийдете на певний термін, каже Герем. Поширити

Що у ГУР знають про загрозу нападу РФ на НАТО

Речник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Росія дійсно становить загрозу безпеці країн Європи та НАТО.

ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді загрозою для безпеки в Європі та НАТО, - зазначив представник ГУР. Поширити

За словами представника ГУР, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.