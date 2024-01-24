Напад РФ на країни НАТО. Командувач армії Естонії Герем назвав 4 умови

Чим краще НАТО буде підготовлене до атаки РФ, тим менша ймовірність того, що міць Північноатлантичного альянсу перевірятимуть. Тому аналітики і дають 3-5 років на час гіпотетичного нападу Росії на НАТО. Але існує ряд чинників, сукупність яких може гарантувати нову війну у Європі.
Росія може напасти на країни НАТО – естонський командувач
Для нападу на країни НАТО росіянам потрібно вивести з України 300 тисяч своїх солдатів. Також РФ знадобиться час на відновлення військ.
Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем, повідомляє ERR.
Загалом, за його словами, для того, аби Росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.
На його думку, Росії на відновлення військ потрібно буде близько року.
Четвертий чинник, як зазначив Герем, це рівень підготовки НАТО.
Що у ГУР знають про загрозу нападу РФ на НАТО
Речник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Росія дійсно становить загрозу безпеці країн Європи та НАТО.
За словами представника ГУР, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.
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