Чи існує загроза нападу РФ на НАТО — оцінка ГУР

За оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України, окремі ознаки вказують на збереження загрози з боку Росії для країн НАТО та європейських держав.
Що у ГУР кажуть про загрозу нападу РФ на НАТО
Речник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Росія дійсно становить загрозу безпеці країн Європи та НАТО.
За словами представника ГУР, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.
Як Кремль готується скористатись нерішучістю Заходу у підтримці України
За словами екскомандира полку "Азов", майора ЗСУ, заступника командира 3 окремої штурмової бригади Максима Жоріна, Кремль планує скористатись нерішучістю європейських партнерів України.
На його думку, позиція західних партнерів України доволі слабка, зокрема, у розумінні механізмів застосування санкцій проти РФ, військової допомоги та іншої підтримки.
Військовий підкреслює, що, схоже, на заході не розуміють наслідків відмови від підтримки України.
За словами екс-командира "Азову", в Європі бояться дій РФ у відповідь на здійснення певних кроків. Наприклад – передачу Україні деяких видів озброєнь.
Він попередив, що зараз ракети країни-агресорки виключно випадково залітають на територію деяких європейських країн, однак вже завтра вони можуть бути випущені вже цілком спрямовано.
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