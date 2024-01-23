Чи існує загроза нападу РФ на НАТО — оцінка ГУР

За оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України, окремі ознаки вказують на збереження загрози з боку Росії для країн НАТО та європейських держав.

Що у ГУР кажуть про загрозу нападу РФ на НАТО

Речник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Росія дійсно становить загрозу безпеці країн Європи та НАТО.

ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді загрозою для безпеки в Європі та НАТО, - зазначив представник ГУР. Поширити

За словами представника ГУР, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.

Як Кремль готується скористатись нерішучістю Заходу у підтримці України

За словами екскомандира полку "Азов", майора ЗСУ, заступника командира 3 окремої штурмової бригади Максима Жоріна, Кремль планує скористатись нерішучістю європейських партнерів України.

На його думку, позиція західних партнерів України доволі слабка, зокрема, у розумінні механізмів застосування санкцій проти РФ, військової допомоги та іншої підтримки.

Військовий підкреслює, що, схоже, на заході не розуміють наслідків відмови від підтримки України.

За словами екс-командира "Азову", в Європі бояться дій РФ у відповідь на здійснення певних кроків. Наприклад – передачу Україні деяких видів озброєнь.

А мають боятись такої ситуації, коли ми не зможемо стримувати ворога. Росія прекрасно бачить, що європейці не можуть бути рішучими. І обов’язково цим скористається, - попереджає Жорін. Поширити

Він попередив, що зараз ракети країни-агресорки виключно випадково залітають на територію деяких європейських країн, однак вже завтра вони можуть бути випущені вже цілком спрямовано.