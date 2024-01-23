Чи існує загроза нападу РФ на НАТО — оцінка ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи існує загроза нападу РФ на НАТО — оцінка ГУР

Армія РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України, окремі ознаки вказують на збереження загрози з боку Росії для країн НАТО та європейських держав. 

Що у ГУР кажуть про загрозу нападу РФ на НАТО

Речник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що Росія дійсно становить загрозу безпеці країн Європи та НАТО.

ГУР має інформацію, і звичайно, ті сигнали, які оприлюднюються, в тому числі експертами міжнародних ЗМІ. Вони констатують той факт, що РФ справді загрозою для безпеки в Європі та НАТО, - зазначив представник ГУР.

За словами представника ГУР, світ реагує на ці сигнали, а українські партнери в рамках міжнародної коаліції посилюються належним чином.

Як Кремль готується скористатись нерішучістю Заходу у підтримці України

За словами екскомандира полку "Азов", майора ЗСУ, заступника командира 3 окремої штурмової бригади Максима Жоріна, Кремль планує скористатись нерішучістю європейських партнерів України.

На його думку, позиція західних партнерів України доволі слабка, зокрема, у розумінні механізмів застосування санкцій проти РФ, військової допомоги та іншої підтримки.

Військовий підкреслює, що, схоже, на заході не розуміють наслідків відмови від підтримки України.

За словами екс-командира "Азову", в Європі бояться дій РФ у відповідь на здійснення певних кроків. Наприклад – передачу Україні деяких видів озброєнь.

А мають боятись такої ситуації, коли ми не зможемо стримувати ворога. Росія прекрасно бачить, що європейці не можуть бути рішучими. І обов’язково цим скористається, - попереджає Жорін.

Він попередив, що зараз ракети країни-агресорки виключно випадково залітають на територію деяких європейських країн, однак вже завтра вони можуть бути випущені вже цілком спрямовано.

Боятись же ядерної зброї чи ще чогось, думаю, вже не варто. Рівень напруги в світі настільки високий, що удар ядерної зброї – не найгірше, що може статись з нашою цивілізацією, - підкреслює Жорін.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
НАТО витратить понад мільярд доларів на боєприпаси для України
НАТО
Зеленський Столтенберг
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики НАТО вказали на найефективнішу зброю Путіна у війні проти України та Заходу
Володимир Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Глава МЗС Польщі закликав вірити погрозам Путіна атакувати НАТО
Радослав Сікорський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм