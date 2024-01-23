Существует ли угроза нападения РФ на НАТО — оценка ГУР

По оценкам представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, некоторые признаки указывают на сохранение угрозы со стороны России для стран НАТО и европейских государств.
Что в ГУР говорят об угрозе нападения РФ на НАТО
Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Россия действительно представляет угрозу безопасности стран Европы и НАТО.
По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усугубляются должным образом.
Как Кремль готовится воспользоваться нерешительностью Запада в поддержке Украины
По словам экскомандира полка "Азов", майора ВСУ, заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, Кремль планирует воспользоваться нерешительностью европейских партнеров Украины.
По его мнению, позиция западных партнеров Украины достаточно слаба, в частности, в понимании механизмов применения санкций против РФ, военной помощи и другой поддержки.
Военный подчеркивает, что, похоже, на мероприятии не понимают последствия отказа от поддержки Украины.
По словам экс-командира "Азова", в Европе боятся действий РФ в ответ на осуществление определенных шагов. К примеру – передачу Украине некоторых видов вооружений.
Он предупредил, что сейчас ракеты страны-агрессорки исключительно случайно залетают на территорию некоторых европейских стран, однако уже завтра они могут быть выпущены уже целиком направлено.
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