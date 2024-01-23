Существует ли угроза нападения РФ на НАТО — оценка ГУР

По оценкам представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, некоторые признаки указывают на сохранение угрозы со стороны России для стран НАТО и европейских государств.

Что в ГУР говорят об угрозе нападения РФ на НАТО

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Россия действительно представляет угрозу безопасности стран Европы и НАТО.

У ГУР есть информация, и конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой безопасности в Европе и НАТО, - отметил представитель ГУР. Поделиться

По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы, а украинские партнеры в рамках международной коалиции усугубляются должным образом.

Как Кремль готовится воспользоваться нерешительностью Запада в поддержке Украины

По словам экскомандира полка "Азов", майора ВСУ, заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, Кремль планирует воспользоваться нерешительностью европейских партнеров Украины.

По его мнению, позиция западных партнеров Украины достаточно слаба, в частности, в понимании механизмов применения санкций против РФ, военной помощи и другой поддержки.

Военный подчеркивает, что, похоже, на мероприятии не понимают последствия отказа от поддержки Украины.

По словам экс-командира "Азова", в Европе боятся действий РФ в ответ на осуществление определенных шагов. К примеру – передачу Украине некоторых видов вооружений.

А должны бояться такой ситуации, когда мы не сможем умерить врага. Россия отлично видит, что европейцы не могут быть решительными. И обязательно этим воспользуется, – предупреждает Жорин. Поделиться

Он предупредил, что сейчас ракеты страны-агрессорки исключительно случайно залетают на территорию некоторых европейских стран, однако уже завтра они могут быть выпущены уже целиком направлено.