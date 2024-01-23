Парламент Турции одобрил заявку о присоединении Швеции к НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь президент страны Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать документ в течение нескольких дней.

Турецкий парламент поддержал принятие Швеции в НАТО

После того как Эрдоган подпишет документ, его можно будет передать в Государственный департамент США в Вашингтоне.

Таким образом, Швеция становится на шаг ближе к реализации своей цели стать 32-м членом Организации Североатлантического договора через год и восемь месяцев после подачи заявки.

Турция медлила с согласованием заявки Швеции, которую должны подписать все члены.

Анкара месяцами требовала от Стокгольма прилагать больше усилий для подавления сторонников сепаратистских группировок, запрещенных в Турции, включая Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США признали террористической организацией.

Швеция подчеркивала, что она отвечает критериям членства в НАТО, но отдельно усилила законы против терроризма и сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Венгрия остается единственной страной, которая еще не приняла решение о вступлении Швеции в НАТО.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Напомним, что в мае 2022 года Швеция вместе с Финляндией пришли к выводу, что вступление в альянс будет лучшим способом сдерживания любой агрессии со стороны России после вторжения в Украину.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле.

Считается, что вступление Швеции укрепит НАТО, ее северный охват и улучшит способность защищать восточный фланг.

Ранее Швеция и Финляндия избегали членства в военных альянсах, пока России в Украине не изменили этот подсчет.