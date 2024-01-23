Парламент Турции одобрил заявку о присоединении Швеции к НАТО

Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Теперь президент страны Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать документ в течение нескольких дней.
Турецкий парламент поддержал принятие Швеции в НАТО
После того как Эрдоган подпишет документ, его можно будет передать в Государственный департамент США в Вашингтоне.
Таким образом, Швеция становится на шаг ближе к реализации своей цели стать 32-м членом Организации Североатлантического договора через год и восемь месяцев после подачи заявки.
Турция медлила с согласованием заявки Швеции, которую должны подписать все члены.
Анкара месяцами требовала от Стокгольма прилагать больше усилий для подавления сторонников сепаратистских группировок, запрещенных в Турции, включая Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США признали террористической организацией.
Швеция подчеркивала, что она отвечает критериям членства в НАТО, но отдельно усилила законы против терроризма и сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.
Венгрия остается единственной страной, которая еще не приняла решение о вступлении Швеции в НАТО.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Напомним, что в мае 2022 года Швеция вместе с Финляндией пришли к выводу, что вступление в альянс будет лучшим способом сдерживания любой агрессии со стороны России после вторжения в Украину.
Финляндия присоединилась к НАТО в апреле.
Считается, что вступление Швеции укрепит НАТО, ее северный охват и улучшит способность защищать восточный фланг.
Ранее Швеция и Финляндия избегали членства в военных альянсах, пока России в Украине не изменили этот подсчет.
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