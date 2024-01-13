Швеция создает подводный флот для противостояния РФ в Балтийском море

Швеция усиливает свой подводный флот для увеличения собственного присутствия в Балтийском море и сдерживания страны-агрессоры РФ.
Что известно о намерениях Швеции усилить присутствие в Балтийском море
Отмечается, что четырех существующих подлодок Швеция готовится добавить еще два судна.
66-метровые дизель-электрические подлодки, названные в честь двух шведских регионов "Блекинге" и "Сконе", будут введены в действие в 2027 и 2028 годах.
Это будут первые подлодки, построенные Швецией с середины 1990-х годов.
У них будет задача патрулировать восточные районы Балтийского моря и отслеживать и противодействовать морским операциям РФ.
По информации журналистов издания, строительство Швецией новых подлодок является общей тенденцией последнего времени для стран Северной Европы.
В частности, Норвегия недавно заказала четыре подлодки в Германии.
Нидерланды рассматривают возможность заказать 4 подлодки в Германии или Франции.
Дания, лишившаяся своего подводного флота в 2004 году, тоже подумывает о том, чтобы снова возродить его.
Авторы материала отмечают, что восстановление подводного флота происходит на фоне демонстративных усилий РФ увеличить собственный подводный флот.
Так, в декабре президент Владимир Путин позировал в доке завода в Северодвинске на фоне двух новых субмарин - "Красноярск" и "Император Александр Третий".
Согласно докладу агентства оборонных исследований Швеции, к 2030 году российский флот будет насчитывать 50 подлодок.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-