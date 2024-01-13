Швеция создает подводный флот для противостояния РФ в Балтийском море

Швеция усиливает свой подводный флот для увеличения собственного присутствия в Балтийском море и сдерживания страны-агрессоры РФ.

Что известно о намерениях Швеции усилить присутствие в Балтийском море

Отмечается, что четырех существующих подлодок Швеция готовится добавить еще два судна.

66-метровые дизель-электрические подлодки, названные в честь двух шведских регионов "Блекинге" и "Сконе", будут введены в действие в 2027 и 2028 годах.

Это будут первые подлодки, построенные Швецией с середины 1990-х годов.

У них будет задача патрулировать восточные районы Балтийского моря и отслеживать и противодействовать морским операциям РФ.

По информации журналистов издания, строительство Швецией новых подлодок является общей тенденцией последнего времени для стран Северной Европы.

В частности, Норвегия недавно заказала четыре подлодки в Германии.

Нидерланды рассматривают возможность заказать 4 подлодки в Германии или Франции.

Дания, лишившаяся своего подводного флота в 2004 году, тоже подумывает о том, чтобы снова возродить его.

Авторы материала отмечают, что восстановление подводного флота происходит на фоне демонстративных усилий РФ увеличить собственный подводный флот.

Так, в декабре президент Владимир Путин позировал в доке завода в Северодвинске на фоне двух новых субмарин - "Красноярск" и "Император Александр Третий".

Согласно докладу агентства оборонных исследований Швеции, к 2030 году российский флот будет насчитывать 50 подлодок.