Дания и Швеция готовят новый пакет военной помощи Украине

Швеция и Дания объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 240 млн евро.

Что войдет в общий пакет военной помощи Украине от Дании и Швеции

По информации главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена и его шведского коллеги Пола Йонсона, в новый пакет военной помощи Украине войдут около 20 БМП, произведенных в Швеции – гибрид бронетранспортера и шведских БМП CV90.

В пакет также входят запчасти, боеприпасы и средства на техническое обслуживание машин.

Что известно о другой помощи Украине от Швеции и Дании

На минувшей неделе премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о выделении отдельного пакета помощи Украине, в который войдут танки, боеприпасы и БПЛА.

В свою очередь, Швеция на прошлой неделе объявила о выделении пакета не военной помощи Украине на сумму в 120 млн евро.

Новый пакет поддержки был представлен в понедельник премьер-министром Ульфом Кристерссоном и министром международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йоханом Форсселлом.

Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличения пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.