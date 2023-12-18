Данія і Швеція готують новий пакет військової допомоги Україні

Швеція і Данія оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму у 240 млн євро.

Що у війде у спільний пакет військової допомоги Україні від Данії і Швеції

За інформацією глави Міноборони Данії Троельса Лунда Поульсена та його шведського колеги Пола Йонсона, до нового пакету військової допомоги Україні увійдуть близько 20 БМП, вироблених у Швеції - гібрид бронетранспортера та шведських БМП CV90.

У пакет входять також запчастини, боєприпаси та кошти на технічне обслуговування машин.

Що відомо про іншу допомогу Україні від Швеції та Данії

Минулого тижня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про виділення окремого пакету допомоги Україні, до якого увійдуть танки, боєприпаси та БпЛА.

Своєю чергою Швеція минулого тижня оголосила про виділення пакета не військової допомоги Україні на суму у 120 млн євро.

Новий пакет підтримки був представлений у понеділок прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном та міністром міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йоханом Форсселлом.

Більша частина коштів, 900 мільйонів шведських крон, піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує інфраструктуру України у сферах енергетики, житлового будівництва, охорони здоров'я та транспорту.

Гроші, взяті з бюджету допомоги Швеції, серед іншого, підуть на закупівлю обладнання для опалення та збільшення пропускної здатності української електромережі. Йдеться також про інші заходи, які допоможуть українцям пережити зиму, наприклад, будівництво притулків.