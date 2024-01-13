Швеція створює підводний флот для протистояння РФ в Балтійському морі

Швеція посилює власний підводний флот для збільшення власної присутності у Балтійському морі і стримуванні країни-агресорки РФ.

Що відомо про наміри Швеції посилити присутність у Балтійському морі

Зазначається, що чотирьох існуючих підводних човнів Швеція готується додати ще два судна.

66-метрові дизель-електричні підводні човни, названі на честь двох шведських регіонів "Блекінге" і "Сконе", будуть введені в дію в 2027 і 2028 роках.

Це будуть перші підводні човни, побудовані Швецією з середини 1990-х років.

Вони матимуть завдання патрулювати східні райони Балтійського моря і відслідковувати та протидіяти морським операціям РФ.

За інформацією журналістів видання, будівництво Швецією нових підводних човнів є загальною тенденцією останнього часу для країн Північної Європи.

Зокрема, Норвегія нещодавно замовила чотири підводні човни у Німеччині.

Нідерланди розглядають можливість замовити 4 підводні човни у Німеччині або Франції.

Данія, яка позбулася свого підводного флоту в 2004 році, теж подумує про те, щоб знову відродити його.

Автори матеріалу зазначають, що відновлення підводного флоту відбувається на тлі демонстративних зусиль РФ збільшити власний підводний флот.

Так, у грудні президент Володимир Путін позував у доці заводу в Сєверодвінську на тлі двох нових субмарин — "Красноярськ" та "Імператор Олександр Третій".

Згідно з доповіддю агентства оборонних досліджень Швеції, до 2030 року російський флот буде налічувати 50 підводних човнів.