Головнокомандувач ЗС Швеції закликав країну готуватися до війни
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Головнокомандувач ЗС Швеції закликав країну готуватися до війни

Мікаель Бюден
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Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та очільник Міністерства цивільної оборони Карл-Оскар Болін виступили з потужним звернення до народу своєї країни. На їхнє переконання, усі громадяни повинні бути готовими до початку війни.

Військові вважають, що Швеції загрожує війна

Міністр Болін просить владу та народ країни не ігнорувати проблеми, з якими стикнулася Швеція.

За його словами, ситуація дійсно є серйозною, особливо що стосується питань модернізації цивільної оборони, яка гальмується уже тривалий час.

У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни, - наголосив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін.

Варто зазначити, що з аналогічним попередженням уже виступив головнокомандувач Збройних сил Мікаель Бюден.

Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій, – додав Бюден.

Він також звернув увагу на те, що чимало зусиль було докладено до зміцнення безпеки Швеції у вигляді значних інвестицій в оборону.

Швеція досі не змогла стати членом НАТО

Як, відомо, країні досі не вдалося вступи в Альянс, а це означає, що поки Швеція залишається наодинці з потенційними загрозами.

Бюден закликав народ не забувати про те, що відбувається зараз в Україні та нарешті усвідомити, що ніхто не застрахований від війни.

Подивіться на новини з України і поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство, – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

На його переконання, у разі війни "сильне громадянське суспільство" є більш важливим, ніж будь-коли.

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