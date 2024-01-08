Главнокомандующий ВС Швеции призвал страну готовиться к войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и глава Министерства гражданской обороны Карл-Оскар Болин выступили с мощным обращением к народу своей страны. По их убеждению, все граждане должны быть готовы к началу войны.

Военные считают, что Швеции грозит война

Министр Болин просит власть и народ страны не игнорировать проблемы, с которыми столкнулась Швеция.

По его словам, ситуация действительно серьезная, особенно что касается вопросов модернизации гражданской обороны, которая тормозится уже длительное время.

В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны, – подчеркнул министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. Поделиться

Следует отметить, что с аналогичным предупреждением уже выступил главнокомандующий Вооруженными силами Микаэль Бюден.

Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям, – добавил Бюден. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что многие усилия были приложены к укреплению безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

Швеция до сих пор не смогла стать членом НАТО

Как известно, стране до сих пор не удалось вступить в Альянс, а это значит, что пока Швеция остается наедине с потенциальными угрозами.

Бюден призвал народ не забывать о том, что происходит сейчас в Украине и наконец-то осознать, что никто не застрахован от войны.

Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что мне делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество, – подчеркнул главнокомандующий ВС Швеции. Поделиться

По его убеждению, в случае войны "сильное гражданское общество" более важно, чем когда-либо.