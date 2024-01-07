Парламентарі Швеції пропонують збільшити виробництво боєприпасів для України

Депутатка Риксдагу, лідер Соціал-демократичної робітничої партії Швеції Магдалена Андерссон закликала надати державні гарантії вітчизняним виробникам зброї. Мова йде про збільшення прямого виробництва снарядів для України.

Риксдаг Швеції планує збільшити виробництво зброї

У парламенті Швеції закликали надати державні гарантії шведській оборонній промисловості, щоб збільшити пряме виробництво боєприпасів для України.

Про це заявила депутатка Риксдагу, лідер Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон.

Про це повідомляє Dagens Nyheter.

Настав час налагодити пряме виробництво боєприпасів для України. Це потребуватиме державних гарантій на початковому етапі, – уточнила депутатка. Поширити

За словами Андерссон, гарантії мають поширюватися і на закінчення війни.

Мають бути гарантії, щоб ми могли швидко приступити до роботи. Ми також хочемо, щоб Північний регіон був укріплений, оскільки він ще довго буде важливою геополітичною ареною, – повідомила Андерссон. Поширити

Лідерка фракції також підкреслила, що виробництво зброї має бути значно збільшено в усьому ЄС.

Снаряди для України

Країни Заходу самі зіткнулися з труднощами, намагаючись досягти власних цілей щодо постачання Україні боєприпасів.

ЄС обіцяв надіслати мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває на конвеєрі", заявила нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили відправити Україні касетні боєприпаси.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.