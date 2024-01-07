Парламентарии Швеции предлагают увеличить производство боеприпасов для Украины

Депутат Риксдага, лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон призвала предоставить государственные гарантии отечественным производителям оружия. Речь идет об увеличении прямого производства снарядов для Украины.

Риксдаг Швеции планирует увеличить производство оружия

В парламенте Швеции призвали предоставить государственные гарантии шведской оборонной промышленности для увеличения прямого производства боеприпасов для Украины.

Об этом заявила депутат Риксдага, лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон, сообщает Dagens Nyheter.

Пора наладить прямое производство боеприпасов для Украины. Это будет нуждаться в государственных гарантиях на начальном этапе, – уточнила депутат. Поделиться

По словам Андерссон, гарантии должны распространяться и после завершения войны.

Должны быть гарантии, чтобы мы могли быстро приступить к работе. Мы также хотим, чтобы Северный регион был укреплен, поскольку он еще долго будет являться важной геополитической ареной, – сообщила Андерссон. Поделиться

Лидер фракции также подчеркнула, что производство оружия должно быть значительно увеличено во всем ЕС.

Снаряды для Украины

Страны Запада сами столкнулись с трудностями, пытаясь достичь собственных целей по поставкам Украине боеприпасов.

ЕС обещал послать миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Но только "480 тысяч были доставлены или находятся на конвейере", заявила недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

США с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов. Но их собственные запасы тоже иссякли, поэтому прошлым летом они решили отправить Украине кассетные боеприпасы.

Ранее командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военнослужащие на передовой столкнулись с нехваткой артиллерийских снарядов на фоне сокращения помощи от союзников.