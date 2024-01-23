Парламент Туреччини схвалив заявку про приєднання Швеції до НАТО

Парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Тепер президент країни Реджеп Таїп Ердоган має підписати документ впродовж кількох днів.

Турецький парламент підтримав прийняття Швеції в НАТО

Після того, як Ердоган підпише документ, його можна буде передати в Державний департамент США у Вашингтоні.

Таким чином Швеція стає на крок ближчою до реалізації своєї мети стати 32-м членом Організації Північноатлантичного договору через рік і вісім місяців після подання заявки.

Туреччина зволікала з погодженням заявки Швеції, яку мають підписати всі члени.

Анкара місяцями вимагала від Стокгольма докладати більше зусиль для придушення прихильників сепаратистських угруповань, заборонених у Туреччині, включно з Робітничою партією Курдистану (РПК), яку Європейський Союз і США визнали терористичною організацією.

Швеція підкреслювала, що вона відповідає критеріям членства в НАТО, але окремо посилила закони проти тероризму та зняла обмеження на експорт зброї до Туреччини.

Угорщина залишається єдиною країною, яка ще не ухвалила рішення про вступ Швеції у НАТО.

Вступ Фінляндії та Швеції у НАТО

Нагадаємо, що у травні 2022 року Швеція разом з Фінляндією дійшли висновку, що вступ до альянсу буде найкращим способом стримування будь-якої агресії з боку Росії після вторгнення в Україну.

Фінляндія приєдналася до НАТО у квітні.

Вважається, що вступ Швеції зміцнить НАТО, її північне охоплення та покращить її здатність захищати східний фланг.

Раніше Швеція та Фінляндія уникали членства у військових альянсах, поки Росії в Україну не змінили це підрахунок.