Наймасштабніші за 40 років. НАТО проводить військові навчання у Європі

У навчаннях НАТО візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, 50 військово-морських кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин. Steadfast Defender-24 стануть найбільшими навчаннями Альянсу з 1988 року.
Північноаталантичний альянс розпочав військові навчання
НАТО 24 січня розпочав навчання Steadfast Defender-24. Вони стануть найбільшими з 1988 року військовими навчаннями Північноатлантичного Альянсу.
Початок Steadfast Defender-24 поклав вихід десантного корабля Військово-морських США Gunston Hall з порту Норфолк, що у штаті Вірджинія, який пізніше вирушить через Атлантичний океан. Це перший тактичний маневр у межах навчань.
До кінця січня до навчань долучиться корабель канадського флоту Charlottetown, який вирушить з порту Галіфакс до Європи.
Навчання Steadfast Defender-24, які планувались кілька років, продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи.
Вони покликані імітувати реакцію Альянсу на напад з боку країни на кшталт РФ і складатимуться із серії невеликих окремих навчань, які відбудуться в низці місць – від Північної Америки до східного флангу НАТО, поблизу російського кордону.
Росія може напасти на країни НАТО – естонський командувач
Для нападу на країни НАТО росіянам потрібно вивести з України 300 тисяч своїх солдатів. Також РФ знадобиться час на відновлення військ.
Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем, повідомляє ERR.
Загалом, за його словами, для того, аби Росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.
На його думку, Росії на відновлення військ потрібно буде близько року.
Четвертий чинник, як зазначив Герем, це рівень підготовки НАТО.
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