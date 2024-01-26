Писториус оценил вероятность нападения РФ на НАТО
Категория
Политика
Дата публикации

Писториус оценил вероятность нападения РФ на НАТО

Борис Писториус
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Источник:  Bild

По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, пока нет признаков угрозы войны между Россией и странами НАТО.

Писториус не видит подготовки России к нападению на страны НАТО

Глава Минобороны Германии отметил, что военно-политическое руководство России полностью сосредоточено на вооруженной агрессии против Украины.

Я не вижу никакой опасности нападения России на территорию НАТО или партнера НАТО. Но это только стоп-кадр. Никто не знает, сохранится ли он, – подчеркнул Писториус.

Он добавил, что преступная армия РФ полностью сосредоточена на войне против Украины и имеет ряд проблем, несмотря на отчаянные попытки восполнять потери личного состава и военной техники.

Однако при этом Писториус выступил в поддержку важности "принципа сдерживания", успешно себя зарекомендовавшего еще во времена "Холодной войны".

И это было гораздо более предсказуемо, чем ситуация, которую мы имеем сегодня, – признает глава Минобороны Германии.

Писториус по поводу опасений относительно выборов в США

По мнению главы Минобороны Германии, европейским странам не следует бояться возвращения Дональда Трампа в кресло президента США по результатам выборов, а следует увеличивать инвестиции в собственную оборону.

Комментируя возможное президентство Трампа, Писториус сказал, что Европе следует сделать то, что "должны были сделать много лет назад: больше инвестировать в нашу собственную безопасность".

Если мы сейчас смотрим на эти американские выборы, как кролик смотрит на удава – это нам совсем не поможет. Мы должны делать свою домашнюю работу, – подчеркнул Писториус.

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