По мнению главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, пока нет признаков угрозы войны между Россией и странами НАТО.
Писториус не видит подготовки России к нападению на страны НАТО
Глава Минобороны Германии отметил, что военно-политическое руководство России полностью сосредоточено на вооруженной агрессии против Украины.
Он добавил, что преступная армия РФ полностью сосредоточена на войне против Украины и имеет ряд проблем, несмотря на отчаянные попытки восполнять потери личного состава и военной техники.
Однако при этом Писториус выступил в поддержку важности "принципа сдерживания", успешно себя зарекомендовавшего еще во времена "Холодной войны".
Писториус по поводу опасений относительно выборов в США
По мнению главы Минобороны Германии, европейским странам не следует бояться возвращения Дональда Трампа в кресло президента США по результатам выборов, а следует увеличивать инвестиции в собственную оборону.
Комментируя возможное президентство Трампа, Писториус сказал, что Европе следует сделать то, что "должны были сделать много лет назад: больше инвестировать в нашу собственную безопасность".
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