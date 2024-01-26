По словам командующего Сил обороны Эстонии Мартина Херема, НАТО не смог объективно оценить возможности России по производству боеприпасов.

РФ производит больше боеприпасов, чем считалось ранее

Мартин Херем официально подтвердил, что новые разведывательные данные о способности России производить боеприпасы, а также о вербовке войск стали главной причиной того, что Альянсу пришлось переоценить свои прошлые прогнозы и прийти к выводу, что долговременный конфликт с РФ - это реальный сценарий.

Он также признал, что надежды членов блока на то, что армия РФ в скором времени достигнет предела своих ресурсов, оказались тщетными.

По словам Херема, у страны-агрессорки есть возможность и ресурсы для производства нескольких миллионов артиллерийских снарядов ежегодно.

Кроме того, российские власти могут набирать сотни тысяч новых солдат.

Многие думали, что они не могут выйти за рамки этого – сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше – в разы больше – боеприпасов, – подчеркнул командующий Сил обороны Эстонии. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что Мартин Херем, как и многие военачальники НАТО, склоняется к мнению о том, что в скором времени может начаться война РФ с Альянсом.

НАТО готов помогать Украине боеприпасами

По словам генсека блока Йенса Столтенберга, 23 января Альянс официально подписал контракты на закупку около 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Война России на Украине стала битвой за боеприпасы. Поэтому важно, чтобы союзники пополнили свои запасы, поскольку мы продолжаем поддерживать Украину, - подчеркнул он. Поделиться

Кстати, в Евросоюзе все еще обещают передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года, однако пока этот процесс тормозится.