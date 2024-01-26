В разведке Британии раскрыли цель Кремля по поводу заключения Гиркина

По информации разведки Минобороны Великобритании, приговор бывшему офицеру ФСБ и боевику Игорю Гиркину был вынесен на фоне преследования преступными кремлевскими властями всех критиков режима.
С чем связан приговор Гиркину
В сведении аналитиков Минобороны Британии отмечается, что 25 января суд РФ вынес обвинительный приговор Гиркину в виде 4 лет тюремного заключения из-за "публичного разжигания экстремистской деятельности", связанного с критикой действий военно-политического руководства РФ на фоне разрешенной преступной войны. против Украины.
Бывший офицер ФСБ принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне подконтрольных России вооруженных террористических группировок так называемых ДНР и ЛНР.
Некоторое время Гиркин также был так называемым министром обороны ДНР.
В начале развязанной Кремлем преступной войны против Украины он поддержал масштабное вторжение.
Однако очень скоро начал подвергать резкой критике действия военно-политического руководства РФ.
Гиркин был арестован в июле 2023 года после мятежа Пригожина, а в ноябре 2023 года он заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента России в 2024 году.
Кремль начал жестко наказывать за критику
По данным британской разведки, после мятежа Кремль стал более чувствительным к критике проведения им "специальной военной операции" со стороны консервативных националистов, поскольку они являются одним из немногих альтернативных путинскому руководству, заслуживающим доверия.
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