В разведке Британии раскрыли цель Кремля по поводу заключения Гиркина

По информации разведки Минобороны Великобритании, приговор бывшему офицеру ФСБ и боевику Игорю Гиркину был вынесен на фоне преследования преступными кремлевскими властями всех критиков режима.

С чем связан приговор Гиркину

В сведении аналитиков Минобороны Британии отмечается, что 25 января суд РФ вынес обвинительный приговор Гиркину в виде 4 лет тюремного заключения из-за "публичного разжигания экстремистской деятельности", связанного с критикой действий военно-политического руководства РФ на фоне разрешенной преступной войны. против Украины.

Бывший офицер ФСБ принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне подконтрольных России вооруженных террористических группировок так называемых ДНР и ЛНР.

Некоторое время Гиркин также был так называемым министром обороны ДНР.

В начале развязанной Кремлем преступной войны против Украины он поддержал масштабное вторжение.

Однако очень скоро начал подвергать резкой критике действия военно-политического руководства РФ.

Гиркин был арестован в июле 2023 года после мятежа Пригожина, а в ноябре 2023 года он заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента России в 2024 году.

Кремль начал жестко наказывать за критику

По данным британской разведки, после мятежа Кремль стал более чувствительным к критике проведения им "специальной военной операции" со стороны консервативных националистов, поскольку они являются одним из немногих альтернативных путинскому руководству, заслуживающим доверия.

Приговор Гиркину является частью более широкого преследования тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, и отражает более авторитарный характер жизни в путинской России, говорится в отчете Минобороны Британии. Поделиться