Я боюсь. Гиркин в СИЗО паникует из-за ликвидации Пригожина

По словам террориста и бывшего российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова), который сейчас находится в российском СИЗО, он боится повторить судьбу бывшего главаря группы "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.
Гиркин рассказал журналистам о своем самом большом страхе
По убеждению террориста, главной причиной его ареста стала внешняя и внутренняя нестабильность в стране-агрессорке, а также то, что команда диктатора Владимира наконец-то осознала свое катастрофическое положение.
Гиркин также обратил внимание на то, что его арест произошел через месяц после мятежа Пригожина.
По словам бывшего российского офицера, после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где он бы признавался законопослушным гражданином.
Что известно об аресте Гиркина
21 июля 2023 г. официально стало известно, что российский Мещанский суд арестовал террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".
"Клуб рассерженных патриотов", организованный террористом, заявил о старте кампании в защиту Стрелкова.
Члены этого "клуба" призвали идти в Мещанский ОВД поддержать задержанного после ареста Гиркина его соратника Павла Губарева.
Уже 7 ноября Гиркин написал письмо из СИЗО касательно ситуации на украинском фронте, в котором озвучил прогноз, что российские войска будут "менее способными к наступательным операциям, чем сейчас" до весны 2024 года.
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