Я боюсь. Гиркин в СИЗО паникует из-за ликвидации Пригожина

По словам террориста и бывшего российского офицера Игоря Гиркина (Стрелкова), который сейчас находится в российском СИЗО, он боится повторить судьбу бывшего главаря группы "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.

Гиркин рассказал журналистам о своем самом большом страхе

По убеждению террориста, главной причиной его ареста стала внешняя и внутренняя нестабильность в стране-агрессорке, а также то, что команда диктатора Владимира наконец-то осознала свое катастрофическое положение.

Гиркин также обратил внимание на то, что его арест произошел через месяц после мятежа Пригожина.

Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара (Евгения Пригожина – ред)", - признался он. Поделиться

По словам бывшего российского офицера, после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где он бы признавался законопослушным гражданином.

На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста, - добавил Гиркин. Поделиться

Что известно об аресте Гиркина

21 июля 2023 г. официально стало известно, что российский Мещанский суд арестовал террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

"Клуб рассерженных патриотов", организованный террористом, заявил о старте кампании в защиту Стрелкова.

Члены этого "клуба" призвали идти в Мещанский ОВД поддержать задержанного после ареста Гиркина его соратника Павла Губарева.

Уже 7 ноября Гиркин написал письмо из СИЗО касательно ситуации на украинском фронте, в котором озвучил прогноз, что российские войска будут "менее способными к наступательным операциям, чем сейчас" до весны 2024 года.