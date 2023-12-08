Я боюся. Гіркін у СІЗО панікує через ліквідацію Пригожина

За словами терориста та колишнього російського офіцера Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який наразі знаходиться в російському СІЗО, він боїться повторити долю колишнього ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.

Гіркін розповів журналістам про свій найбільший страх

На переконання терориста, головною причиною його арешту стала зовнішня і внутрішня нестабільність у країні-агресорці, а також те, що команда диктатора Володимира нарешті усвідомила своє катастрофічне становище.

Гіркін також звернув увагу на те, що його арешт відбувся за місяць після заколоту Пригожина.

Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і Повара (Євгена Пригожина - ред)", - зізнався він. Поширити

За словами колишнього російського офіцера, після винесення вироку для нього не залишиться місця на Землі, де б він визнавався законослухняним громадянином.

На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста, - додав Гіркін. Поширити

Що відомо про арешт Гіркіна

21 липня 2023 року офіційно стало відомо, що російський Міщанський суд заарештував терориста і критика влади РФ Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін) за обвинуваченням у "закликах до екстремізму".

"Клуб розсерджених патріотів", який організував терорист, заявив про старт кампанії на захист Стрєлкова.

Члени цього "клубу" закликали іти до Міщанського ОВС підтримати затриманого після арешту Гіркіна його соратника Павла Губарєва.

Уже 7 листопада Гіркін написав листа з СІЗО щодо ситуації на українському фронті, в якому озвучив прогноз, що російські війська будуть "менш здатними до наступальних операцій, ніж зараз" до весни 2024 року.