Друг і близький товариш заарештованого Кремлем терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова Михайло Полинков заявив, що втік з фронту в Україні додому і тепер йому не має на що жити.

Що відомо про втечу Полинкова з фронту в Україні

Він заявив, що йому вдалось втекти з війни в Україні і його контракт зі злочинною армією нібито завершено.

Зокрема, він розповів, командир прийняв рішення щодо його переведення до іншої військової частини, однак йому це не підійшло, тому він просто втік і поїхав додому.

Згодом Полинков написав рапорт про звільнення і заявив, що його контракт з міноборони країни-агресорки завершено.

Однак, за його словами, йому важко знайти роботу, адже він досі важається військовослужбовцем.

Тож наразі він збирає пожертвування.

Як в Росії вербують нове “гарматне м’ясо” для штурмів в районі Авдіївки

Кремлівські пропагандисти почали розміщувати оголошення щодо набору добровольців на участь у бойових діях в Україні, зокрема, у штурмах Авдіївки, на ресурсах вдів військових.

Зокрема, один із таких вкидів було зроблено у Telegram-каналі "Солдатські вдови Росії".

В ньому кремлівські пропагандисти називають штурми в районі Авдіївки на Донеччині із знаковою подією і порівнюють із Курською дугою та Куліковською битвою.

Добровольцям радять встигнути підписати контракт з міноборони країни-агресорки і “героїчно” померти під час одного із безглуздих штурмів окупаційної російської армії.