Друг и близкий товарищ арестованного Кремлем террориста Игоря Гиркина-Стрелкова Михаил Полынков заявил, что сбежал с фронта в Украине домой и теперь ему не на что жить.

Что известно о бегстве Полинкова с фронта в Украине

Он заявил, что ему удалось сбежать из войны в Украине и его контракт с преступной армией якобы завершен.

В частности, он рассказал, что командир принял решение о его переводе в другую воинскую часть, однако ему это не подошло, поэтому он просто убежал и уехал домой.

Впоследствии Полинков написал рапорт об увольнении и заявил, что его контракт по минобороне страны-агрессорки завершен.

Однако, по его словам, ему тяжело найти работу, ведь он до сих пор считается военнослужащим.

Поэтому он собирает пожертвования.

Как в России вербуют новое "пушечное мясо" для штурмов в районе Авдеевки

Кремлевские пропагандисты начали размещать объявления о наборе добровольцев на участие в боевых действиях в Украине, в частности, в штурмах Авдеевки, на ресурсах вдов военных.

В частности, один из таких вбросов был сделан в Telegram-канале "Солдатские вдовы России".

В нем кремлевские пропагандисты называют штурмы в районе Авдеевки Донецкой области с знаковым событием и сравнивают с Курской дугой и Куликовской битвой.

Добровольцам советуют успеть подписать контракт по минобороне страны-агрессорки и "героически" умереть во время одного из бессмысленных штурмов оккупационной российской армии.