Друг и близкий товарищ арестованного Кремлем террориста Игоря Гиркина-Стрелкова Михаил Полынков заявил, что сбежал с фронта в Украине домой и теперь ему не на что жить.
Что известно о бегстве Полинкова с фронта в Украине
Он заявил, что ему удалось сбежать из войны в Украине и его контракт с преступной армией якобы завершен.
В частности, он рассказал, что командир принял решение о его переводе в другую воинскую часть, однако ему это не подошло, поэтому он просто убежал и уехал домой.
Впоследствии Полинков написал рапорт об увольнении и заявил, что его контракт по минобороне страны-агрессорки завершен.
Однако, по его словам, ему тяжело найти работу, ведь он до сих пор считается военнослужащим.
Поэтому он собирает пожертвования.
Как в России вербуют новое "пушечное мясо" для штурмов в районе Авдеевки
Кремлевские пропагандисты начали размещать объявления о наборе добровольцев на участие в боевых действиях в Украине, в частности, в штурмах Авдеевки, на ресурсах вдов военных.
В частности, один из таких вбросов был сделан в Telegram-канале "Солдатские вдовы России".
В нем кремлевские пропагандисты называют штурмы в районе Авдеевки Донецкой области с знаковым событием и сравнивают с Курской дугой и Куликовской битвой.
Добровольцам советуют успеть подписать контракт по минобороне страны-агрессорки и "героически" умереть во время одного из бессмысленных штурмов оккупационной российской армии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-