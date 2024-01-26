У розвідці Британії розкрили мету Кремля щодо ув'язнення Гіркіна

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, вирок колишньому офіцеру ФСБ та бойовику Ігорю Гіркіну було винесено на тлі переслідування злочинною кремлівською владою усіх критиків режиму.

Із чим пов’язаний вирок Гіркіну

У зведенні аналітиків Міноборони Британії зазначається, що 25 січня суд РФ виніс обвинувачувальний вирок Гіркіну у вигляді 4 років тюремного ув’язнення через "публічне розпалювання екстремістської діяльності", пов’язане із критикою дій військово-політичного керівництва РФ на тлі розв’язаної злочинної війни проти України.

Колишній офіцер ФСБ приймав участь у бойових діях на Донбасі на стороні підконтрольних Росії збройних терористичних угруповань так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Певний час Гіркін також був так званим “міністром оборони” “ДНР”.

На початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України він підтримав масштабне вторгнення.

Однак дуже скоро почав піддавати різкій критиці дії військово-політичного керівництва РФ.

Гіркіна було заарештовано в липні 2023 року після заколоту Пригожина, а в листопаді 2023 року він заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Росії 2024 року.

Кремль почав жорстко карати за критику

За даними британської розвідки, після заколоту Кремль став більш чутливим до критики проведення ним "спеціальної військової операції" з боку консервативних націоналістів, оскільки вони є однією з небагатьох альтернативних путінському керівництву, що заслуговують на довіру.

Вирок Гіркіну є частиною ширшого переслідування тих, хто критикує Кремль і війну в Україні, і відображає авторитарніший характер життя в путінській Росії, - йдеться у звіті Міноборони Британії. Поширити