Суд РФ відправив до колонії Гіркіна. На скільки років увʼязнили терориста

Російський суд засудив так званого колишнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна до чотирьох років колонії. Його звинуватили в "публічних закликах до екстремістської діяльності".

Російський суд увʼязнив терориста Гікіна

Міський суд Москви засудив колишнього офіцера ФСБ, лідера терористів "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна до 4 років колонії загального режиму.

Також російський суд заборонив Стрєлкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті.

Повідомляється, що раніше прокурор під час дебатів сторін попросив засудити Стрєлкова до чотирьох років 11 місяців колонії загального режиму — на місяць менше максимально можливого за цією статтею покарання.

Слухання проходили в закритому режимі, проте оголошення резолютивної частини вироку було відкритим.

Що відомо про Гіркіна та його арешт

Ігор Стрєлков — російський військовий, блогер, відставний офіцер, колишній полковник ФСБ, керівник терористичного угруповання «Новоросія» з 2014 року і колишній ватажок терористичного проросійського військового угруповання «Народне ополчення Донбасу».

СБУ й Офіс генпрокурора України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування й умисні вбивства. У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна в міжнародний розшук як особу, причетну до збиття літака рейсу MH-17.

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги, що розглядав справу про збиття авіалайнера MH17, визнав винними у знищенні рейсу Ігоря Гіркіна (позивний «Стрєлков»), його підлеглих Сергія Дубинського (позивний «Хмурий») та Леоніда Харченка (позивний «Крот»). Олега Пулатова (позивний «Гюрза») виправдали.

16 жовтня 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про нагороду 100 тисяч дол за передачу Гіркіна в український полон.

21 липня 2023 року Ігоря Гіркіна затримали в Москві. Йому інкримінували публічні заклики до екстремістської діяльності. Перед цим він критикував президента РФ Путіна та російських військових начальників. У цей же день Гіркіна відправили до СІЗО.