Суд РФ отправил в колонию Гиркина. На сколько лет арестовали террориста

Российский суд приговорил так называемого бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина к четырем годам колонии. Его обвинили в "публичных призывах к экстремистской деятельности".

Российский суд заключил в тюрьму террориста Гикина

Городской суд Москвы приговорил бывшего офицера ФСБ, лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина к 4 годам колонии общего режима.

Также российский суд запретил Стрелкову три года заниматься администрированием сайтов в Интернете.

Сообщается, что ранее прокурор во время дебатов сторон попросил приговорить Стрелкова к четырем годам 11 месяцам колонии общего режима — на месяц меньше максимально возможного по этой статье наказания.

Слушания проходили в закрытом режиме, однако оглашение резолютивной части приговора было открытым.

Что известно о Гиркине и его аресте

Игорь Стрелков – российский военный, блоггер, отставной офицер, бывший полковник ФСБ, руководитель террористической группировки «Новороссия» с 2014 года и бывший главарь террористической пророссийской военной группировки «Народное ополчение Донбасса».

СБУ и Офис генпрокурора Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства. В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию самолета рейса MH-17.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги, рассматривавший дело о сбитии авиалайнера MH17, признал виновными в уничтожении рейса Игоря Гиркина (позывной «Стрелков»), его подчиненных Сергея Дубинского (позывной «Хмурый») и Леонида Харченко (позывной «Крот»). Олега Пулатова (позывной «Гюрза») оправдали.

16 октября 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о награде 100 тысяч долл. за передачу Гиркина в украинский плен .

21 июля 2023 года Игорь Гиркин был задержан в Москве. Ему инкриминировали публичные призывы к экстремистской деятельности. До этого он критиковал президента РФ Путина и российских военных начальников. В этот же день Гиркина отправили в СИЗО .