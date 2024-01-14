Друг и приспешник Игоря Гиркина-Стрелкова — Евгений Скрипник («Прапор») — заявил о том, что Стрелков готовил план войны с Украиной еще до 2014 года, когда служил в ФСБ.

Путин планировал воевать с Украиной еще до Майдана 2014 года

Как утверждает Евгений Скрипник, проект «Новороссия», предполагавший захват Россией территории Украины, создавали российские спецслужбы еще до начала Революции Достоинства.

Он также подтвердил, что Игорь Гиркин, который на тот момент был офицером ФСБ, создавал в Украине агентурную сеть для реализации этого плана еще до свержения режима президента-беглеца Виктора Януковича.

Кроме того, Евгений Скрипник признался, что именно Стрелков-Гиркин сыграл решающую роль в разжигании войны на востоке Украины. И если бы не его вмешательство, боевые действия там бы не начались.

Что важно понимать, это заявление опровергает лживые утверждения главы Кремля Владимира Путина о том, что поводом для нападения на Украину стал «государственный переворот» на Майдане в Киеве.

На самом деле диктатор принял решение о вторжении в Украину еще до этих событий.

Что сейчас происходит с Игорем Гиркиным

Игорь Стрелков (Гиркин) с июля находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму.

Формальным поводом для дела послужили два поста в телеграмм-канале Стрелкова, которые касались оккупированного Крыма и выплат военнослужащим из ОРДО.

В ноябре 2023 года боевик призвал своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ.

Месяц назад Мосгорсуд начал рассматривать дело Стрелкова.

Недавно он признался, что боится повторить судьбу экс-главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, якобы погибшего в авиакатастрофе.