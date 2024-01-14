РФ готувала напад на Україну ще до Революції Гідності — поплічник Гіркіна

Друг та поплічник Ігоря Гіркіна-Стрєлкова — Євген Скрипник («Прапор») — заявив про те, що Стрєлков готував план війни з Україною ще до 2014 року, коли служив у ФСБ.

Путін планував воювати з Україною ще до Майдану 2014 року

Як стверджує Євген Скрипник, проєкт «Новоросія», який передбачав захоплення Росією території України, створювали російські спецслужби ще до початку Революції Гідності.

Він також підтвердив, що Ігор Гіркін, який на той момент був офіцером ФСБ, створював в Україні агентурну мережу для реалізації цього плану ще до повалення режиму президента-втікача Віктора Януковича.

Окрім того, Євген Скрипник зізнався, що саме Стрєлков-Гіркін відіграв вирішальну роль у розпалюванні війни на сході України. І якби не його втручання, бойові дії там би не розпочалися.

Що важливо розуміти, ця заява спростовує брехливі твердження очільника Кремля Володимира Путіна про те, що приводом для нападу на Україну став «державний переворот» на майдані в Києві.

Насправді диктатор ухвалив рішення про вторгнення в Україну ще до цих подій.

Що зараз відбувається з Ігорем Гіркіним

Ігор Стрєлков (Гіркін) з липня перебуває в СІЗО у справі про публічні заклики до екстремізму.

Формальним приводом для справи послугували два пости в телеграм-каналі Стрєлкова, що стосувалися окупованого Криму і виплат військовослужбовцям з ОРДО.

У листопаді 2023 бойовик закликав своїх соратників почати кампанію з його висунення як кандидата в президенти РФ.

Місяць тому Мосміськсуд почав розглядати справу Стрєлкова.

Нещодавно він зізнався, що боїться повторити долю ексватажка ПВК “Вагнер" Євгена Пригожина, який нібито загинув в авіакатастрофі.