СБУ повредила уникальную установку в РФ. Эксперт раскрыл подробности атаки на Туапсе

В ночь на 25 января беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в городе Туапсе Краснодарского края РФ. Украинский эксперт по международным энергетическим отношениям и президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар объяснил, почему эта спецоперация украинских сил стала новой серьезной проблемой для Москвы.

СБУ атаковала уникальную российскую установку первичной обработки нефтепродуктов

По словам Михаила Гончара, речь идет об установке ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка электрообессоливания и обезвоживания нефти, атмосферной и вакуумной перегонки).

Что важно понимать, она рассчитана на объем нефтяного сырья 12 млн тонн в год.

Эксперт обращает внимание на то, что именно такая мощность Туапсинского НПЗ после модернизации, которую проводили еще 10 лет назад. Именно этот завод самый современный в корпоративной империи И. Сечина «Роснефть».

Кроме того, указано, что всего на планете установок подобной мощности есть всего шесть. То есть на территории РФ она самая мощная из всех существующих и разработанная по проекту Chevron Lummus Global.

Установка позволяет обеспечить производство горючего (в том числе реактивного для дозвуковой авиации) с экспортным качеством. Туапсинский НПЗ нацелен на экспорт, чтоб пополнять бюджет войны соответствующими отчислениями. Учитывая географию расположения ТНПЗ, логично предположить, что часть продукции (дизель, керосин) попадала и для нужд оккупационных войск рашистов на юге, – объясняет Михаил Гончар. Поделиться

По словам эксперта, это была очень важная цель, которую СБУ удалось успешно поразить.

Путин лично открывал установку в Туапсе

Что важно понимать, ЭЛОУ-АВТ-12 настолько мощная и уникальная, что на ее открытие в 2013 году приезжал диктатор Владимир Путин.

Модернизация Туапсинского НПЗ – мощный импульс для развития экономики юга России. Ввод в действие первой очереди завода даст 400 новых рабочих мест, а по окончанию строительства их количество вырастет до 700, - заявляли тогда российские власти. Поделиться

Именно тогда также официально стало известно, что указанная установка расположена на территории чуть более двух гектаров.