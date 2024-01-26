У ніч на 25 січня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Роснефті" у місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар пояснив, чому ця спецоперація українських сил стала новою серйозною проблемою для Москви.

СБУ пошкодила унікальну російську установку первинної обробки нафтопродуктів

За словами Михайла Гончара, йдеться про установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка електрознесолювання та зневоднення нафти, атмосферної та вакуумної перегонки).

Що важливо розуміти, вона розрахована на обсяг нафтової сировини 12 млн. тонн на рік.

Експерт звертає увагу на те, що саме такою є потужність Туапсинського НПЗ після модернізації, яка відбулася ще 10 років тому. Саме цей завод є найсучаснішим у корпоративній імперії І. Сєчина «Роснефть».

Орім того, наголошується, що загалом на планеті установок подібної потужності є лише шість. Тобто на території РФ вона найпотужніша з усіх існуючих й розроблена за проєктом Chevron Lummus Global.

Установка дозволяє забезпечити виробництво горючого (у тому числі й реактивного для дозвукової авіації) з експортною якістю. Туапсинський НПЗ орієнтований на експорт, щоб поповнювати бюджет війни відповідними відрахуваннями. Враховуючи географію розташування ТНПЗ, логічно припустити, що частина продукції (дизель, гас) потрапляла й для потреб окупаційних військ рашистів на півдні, — пояснює Михайло Гончар. Поширити

За словами експерта, це була дуже важлива ціль, яку СБУ вдалося успішно вразити.

Путін особисто відкривав установку в Туапсе

Що важливо розуміти, ЭЛОУ-АВТ-12 є настільки потужною, що на її відкриття у 2013 році приїздив диктатор Володимир Путін.

Модернізація Туапсинського НПЗ — потужний імпульс для розвитку економіки півдня Росії. Введення в дію першої черги заводу дасть 400 нових робочих місць, а після закінчення будівництва їх кількість зросте до 700, — заявляла тоді російська влада. Поширити

Саме тоді офіційно стало відомо, що вказана установка розташована на території трохи понад два гектари.