СБУ влучила в унікальну російську установку. Експерт розкрив деталі атаки на Туапсе
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ влучила в унікальну російську установку. Експерт розкрив деталі атаки на Туапсе

пожежа в Туапсе
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Джерело:  online.ua

У ніч на 25 січня безпілотники СБУ атакували нафтопереробний завод "Роснефті" у місті Туапсе Краснодарського краю РФ. Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар пояснив, чому ця спецоперація українських сил стала новою серйозною проблемою для Москви.

СБУ пошкодила унікальну російську установку первинної обробки нафтопродуктів

За словами Михайла Гончара, йдеться про установку ЭЛОУ-АВТ-12 (ЭЛОУ-АВТ: установка електрознесолювання та зневоднення нафти, атмосферної та вакуумної перегонки).

Що важливо розуміти, вона розрахована на обсяг нафтової сировини 12 млн. тонн на рік.

Експерт звертає увагу на те, що саме такою є потужність Туапсинського НПЗ після модернізації, яка відбулася ще 10 років тому. Саме цей завод є найсучаснішим у корпоративній імперії І. Сєчина «Роснефть».

Орім того, наголошується, що загалом на планеті установок подібної потужності є лише шість. Тобто на території РФ вона найпотужніша з усіх існуючих й розроблена за проєктом Chevron Lummus Global.

Установка дозволяє забезпечити виробництво горючого (у тому числі й реактивного для дозвукової авіації) з експортною якістю. Туапсинський НПЗ орієнтований на експорт, щоб поповнювати бюджет війни відповідними відрахуваннями. Враховуючи географію розташування ТНПЗ, логічно припустити, що частина продукції (дизель, гас) потрапляла й для потреб окупаційних військ рашистів на півдні, — пояснює Михайло Гончар.

За словами експерта, це була дуже важлива ціль, яку СБУ вдалося успішно вразити.

Путін особисто відкривав установку в Туапсе

Що важливо розуміти, ЭЛОУ-АВТ-12 є настільки потужною, що на її відкриття у 2013 році приїздив диктатор Володимир Путін.

Модернізація Туапсинського НПЗ — потужний імпульс для розвитку економіки півдня Росії. Введення в дію першої черги заводу дасть 400 нових робочих місць, а після закінчення будівництва їх кількість зросте до 700, — заявляла тоді російська влада.

Саме тоді офіційно стало відомо, що вказана установка розташована на території трохи понад два гектари.

Сьогодні неординарна подія, вона говорить про те, що російський нафтогазовий комплекс нарощує високотехнологічний потенціал… Хочу привітати вас із цим кроком, він дуже значний та серйозний. Це важливий захід, пов'язаний із модернізацією всієї російської економіки, — хизувався тоді Путін.

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