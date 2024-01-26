За словами командувача Сил оборони Естонії Мартіна Херема, НАТО не зміг об'єктивно оцінити можливості Росії з виробництва боєприпасів.

РФ виробляє більше боєприпасів, ніж вважалося раніше

Мартін Херем офіційно підтвердив, що нові розвідувальні дані про здатність Росії виробляти боєприпаси і вербувати війська стали головною причиною того, що Альянсу довелося переоцінити свої минулі прогнози й дійти висновку, що довготривалий конфлікт з РФ — це реальний сценарій.

Він також визнав, що надії членів блоку на те, що армія РФ незабаром досягне межі своїх ресурсів, виявилися марними.

За словами Херема, країна-агресорка має можливість та ресурси для виробництва декількох мільйонів артилерійських снарядів щороку. Окрім того, російська влада може набирати сотні тисяч нових солдатів.

Багато хто думав, що вони не можуть вийти за рамки цього — сьогодні факти говорять нам про інше. Вони можуть виробляти ще більше — в рази більше — боєприпасів, — наголосив командувача Сил оборони Естонії. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що Мартін Херем, як і багато інших воєначальників НАТО, схиляється до думки про те, що незабаром може початися війна РФ з Альянсом.

НАТО готовий допомагати Україні боєприпасами

За словами генсека блоку Єнса Столтенберга, 23 січня Альянс офіційно підписав контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб союзники поповнили свої запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну, — підкреслив він. Поширити

До слова, у Євросоюзі все ще обіцяють передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів до березня 2024 року, однак поки цей процес гальмується.