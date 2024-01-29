Немецкий Rheinmetall построит новый завод для бесперебойных поставок боеприпасов в Украину — Bild
Категория
Мир
Дата публикации

Немецкий Rheinmetall построит новый завод для бесперебойных поставок боеприпасов в Украину — Bild

Rheinmetall
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Источник:  Bild

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов. Это обеспечит постоянную поставку боеприпасов в Украину.

Rheinmetall построит новый завод боеприпасов

Генеральный директор предприятия Армин Паппергер в интервью BILD подчеркнул хорошее сотрудничество между федеральным правительством и оружейной промышленностью.

Многое изменилось к лучшему в военных закупках. Только Rheinmetall в прошлом году получил заказы или рамочные соглашения от федерального правительства на сумму более 10 миллиардов евро — для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма вырастет не менее на 15 миллиардов.

Он отверг обвинения в медленных поставках.

Темпы быстрые: то, что раньше заняло десять лет, теперь достигается за несколько месяцев. Теперь мы построим новую фабрику боеприпасов в Германии в рекордные сроки для создания стратегической безопасности поставок.

Сроки и место строительства завода остаются неизвестными.

Темпы поставок боеприпасов в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна доставит более 200 тысяч артиллерийских боеприпасов Украине.

Но Писториус также сказал, что федеральное правительство будет в конечном итоге зависеть от оружейной промышленности.

Промышленность невероятно старается, но она все еще находится в довоенном режиме. Это просто не происходит так быстро, очевидно.

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