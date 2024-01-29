Немецкий Rheinmetall построит новый завод для бесперебойных поставок боеприпасов в Украину — Bild

Немецкий оружейный гигант Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов. Это обеспечит постоянную поставку боеприпасов в Украину.
Rheinmetall построит новый завод боеприпасов
Генеральный директор предприятия Армин Паппергер в интервью BILD подчеркнул хорошее сотрудничество между федеральным правительством и оружейной промышленностью.
Он отверг обвинения в медленных поставках.
Сроки и место строительства завода остаются неизвестными.
Темпы поставок боеприпасов в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна доставит более 200 тысяч артиллерийских боеприпасов Украине.
Но Писториус также сказал, что федеральное правительство будет в конечном итоге зависеть от оружейной промышленности.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-