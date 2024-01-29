Немецкий Rheinmetall построит новый завод для бесперебойных поставок боеприпасов в Украину — Bild

Многое изменилось к лучшему в военных закупках. Только Rheinmetall в прошлом году получил заказы или рамочные соглашения от федерального правительства на сумму более 10 миллиардов евро — для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма вырастет не менее на 15 миллиардов.