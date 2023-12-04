Компанія Rheinmetall отримала велике замовлення на виготовлення артснарядів для України

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала велике замовлення на виробництво артилерійських боєприпасів для України від однієї з країн-членів НАТО.

Снаряди для України на 142 млн євро

Німецька оборонна компанія Rheinmetall виготовить артилерійських снарядів для України на 142 млн євро. Це десятки тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів (якщо брати ціну у 3300 євро за боєприпас – орієнтовно 43 тис боєприпасів).

Про це пише Defense Express.

Ці боєприпаси будуть поставлені вже у 2025 році, а виробляти їх буде Rheinmetall Expal Munitions, іспанський боєприпасний завод, який німецька компанія придбала за 1,2 млрд євро, про що стало відомо у листопаді 2022 року. Це, власне, всі дані, що у Rheinmetall розповідають про новий контракт, який отримала компанія. Поширити

Далі німці уточнюють, що виробництво і поставка Україні 40 тис артилерійських 155-мм боєприпасів з минулого замовлення (ймовірно, йдеться про черговий контракт за жовтень на 100 тис 155-мм снарядів) має відбутися вже у наступному, 2024 році.

Раніше у Німеччині на рівні міністра оборони країни оголосили, що у планах на наступний рік у рамках оборонної допомоги від Німеччини поставити Україні протягом року загалом 140 тис 155-мм снарядів. Причому, згідно зі списком оборонної допомоги, що Німеччина поставила нам з лютого 2022 року, за цей час Сили оборони отримали 25,750 фугасних, і ще 20,872 освітлювальних та димових 155-мм снарядів, а також неназвану кількість високоточних боєприпасів SMArt та VULCANO, – пише видання. Поширити

У Rheinmetall акцентують на тому, що попит на артилерійські боєприпаси дуже високий, і не тільки через війну в Україні, але й потреби країн-членів НАТО та ЄС поповнювати власні запаси. І тому компанія в наступному році на своїх заводах у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії планують розширювати свої власні виробничі потужності та вийти на річний обсяг у 700 тис снарядів.

Щодо поповнення запасів Бундесверу, то зараз компанія має низку багаторічних рамкових угод на 1 млрд євро, у рамках яких буде поставлено "декілька сотень" боєприпасів – через галопуючи ціни на озброєння точну кількість вирахувати важко, але якщо взяти той же цінник у 3300 євро (на прикладі "жовтневого" контракту Rheinmetall), то виходить орієнтовно 303 тис боєприпасів.

Для України виготовлять 100 тис боєприпасів

Контракт передбачає постачання близько 100 тис артилерійських мін калібру 120 мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 млн євро для ЗСУ.

Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть упродовж наступних двох років.

Відповідно, середній обсяг поставок може становити трохи більш як 4000 снарядів на місяць.

Концерн повідомив, що завдяки нещодавньому придбанню іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила свій і без того великий досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.