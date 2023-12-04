Компания Rheinmetall получила большой заказ на изготовление артснарядов для Украины.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall получила большой заказ по производству артиллерийских боеприпасов для Украины от одной из стран-членов НАТО.

Снаряды для Украины на 142 млн евро

Немецкая оборонная компания Rheinmetall изготовит артиллерийские снаряды для Украины на 142 млн евро. Это десятки тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов (если брать цену в 3300 евро за боеприпас – ориентировочно 43 тыс боеприпасов).

Об этом пишет Defense Express.

Эти боеприпасы будут поставлены уже в 2025 году, а производить их будет Rheinmetall Expal Munitions, испанский боеприпасный завод, который немецкая компания приобрела за 1,2 млрд евро, о чем стало известно в ноябре 2022 года. Это, по сути, все данные, которые в Rheinmetall рассказывают о новом контракте, который получила компания. Поделиться

Далее немцы уточняют, что производство и поставка Украине 40 тыс артиллерийских 155-мм боеприпасов из прошлого заказа (вероятно, речь идет об очередном контракте за октябрь на 100 тыс 155-мм снарядов) должно состояться уже в следующем, 2024 году.

Ранее в Германии на уровне министра обороны страны объявили, что в планах на следующий год в рамках оборонной помощи от Германии поставить Украине в течение года в общей сложности 140 тыс 155-мм снарядов. Причем, согласно списку оборонной помощи, установленной Германией нам с февраля 2022 года, за это время Силы обороны получили 25,750 фугасных, и еще 20,872 осветительных и дымовых 155-мм снарядов, а также неназванное количество высокоточных боеприпасов SMArt и VUL. . Поделиться

В Rheinmetall акцентируют внимание на том, что спрос на артиллерийские боеприпасы очень высок, и не только из-за войны в Украине, но и потребности стран-членов НАТО и ЕС пополнять собственные запасы. Поэтому компания в следующем году на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии планируют расширять свои собственные производственные мощности и выйти на годовой объем в 700 тыс снарядов.

Что касается пополнения запасов Бундесвера, то сейчас компания имеет ряд многолетних рамочных сделок на 1 млрд евро, в рамках которых будет поставлено "несколько сотен" боеприпасов – из-за галопирующих цен на вооружение точное количество вычислить трудно, но если взять тот же ценник в 3300 евро (на на примере "октябрьского" контракта (Rheinmetall), то выходит ориентировочно 303 тыс боеприпасов.

Для Украины производят 100 тыс боеприпасов

Контракт предусматривает поставки около 100 тыс. артиллерийских мин калибра 120 мм. Соглашение является частью пакета военной помощи на сумму 400 млн. евро для ВСУ.

Поставки должны начаться в ближайшее время и будут продолжаться в течение следующих двух лет.

Соответственно, средний объем поставок может составить не более 4000 снарядов в месяц.

Концерн сообщил, что благодаря недавнему приобретению испанского производителя боеприпасов Expal компания Rheinmetall еще больше укрепила свой и без того обширный опыт в области огневой поддержки пехоты.