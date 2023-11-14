Немецкий Rheinmetall передаст ВСУ 25 танков Leopard 1

Немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall получил от правительства ФНС заказ на поставку Украине в 2024 году 25 танков Leopard 1А5.

Что известно о поставках Leopard 1

По сообщению концерна, украинское правительство заключило с Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1.

Соглашение охватывает 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два обучающих танка.

Заказ, финансируемый Германией и составляющий двузначную сумму в миллионы евро, также охватывает обучение, логистику, запчасти, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Поставка должна состояться в 2024 году. В настоящее время системы Leopard 1 проходят капитальный ремонт и готовятся к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Таким образом, Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянными поставками тактических машин. Ранее группе было доверено поставить Украине 80 боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже находятся в стране, где доказали свою устойчивость в текущих операциях.

Немецкий Rheinmetall произведет для Украины 100 тысяч боеприпасов

Контракт предусматривает поставку около 100 тысяч артиллерийских мин калибра 120 мм. Соглашение является частью пакета военной помощи в размере 400 миллионов евро для ВСУ.

Поставки должны начаться в ближайшее время и будут продолжаться в течение следующих двух лет.

Соответственно, средний объем поставок может составить не более 4000 снарядов в месяц.

Концерн сообщил, что благодаря недавнему приобретению испанского производителя боеприпасов Expal компания Rheinmetall еще больше укрепила свой и без того обширный опыт в области огневой поддержки пехоты.