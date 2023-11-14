Німецький Rheinmetall передасть ЗСУ 25 танків Leopard 1

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall отримав від уряду ФНР замовлення на поставку Україні у 2024 році 25 танків Leopard 1А5.

Що відомо про постачання Leopard 1

За повідомленням концерну, український уряд уклав з Rheinmetall контракт на постачання систем Leopard 1.

Угода охоплює 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин (Bergepanzer 2) і два навчальні танки.

Замовлення, яке фінансує Німеччина і яке становить двозначну суму в мільйони євро, також охоплює навчання, логістику, запчастини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Поставка має відбутись у 2024 році. Наразі системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і готуються до використання на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі.

Таким чином, Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійними поставками тактичних машин. Раніше групі було доручено поставити Україні 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість із них уже перебувають у країні, де довели свою стійкість у поточних операціях.

Німецький Rheinmetall виробить для України 100 тисяч боєприпасів

Контракт передбачає постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів євро для ЗСУ.

Поставки мають розпочатися найближчим часом і триватимуть упродовж наступних двох років.

Відповідно, середній обсяг поставок може становити трохи більш як 4000 снарядів на місяць.

Концерн повідомив, що завдяки нещодавньому придбанню іспанського виробника боєприпасів Expal компанія Rheinmetall ще більше зміцнила свій і без того великий досвід у галузі вогневої підтримки піхоти.