Немецкий Rheinmetall откроет свой завод в Украине — известная дата

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине уже в 2024 году. А первое оружие выпустит через полгода после запуска.

Что известно о запуске Rheinmetall в Украине

По словам генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, завод в Украине хотят запустить в 2024 году. В частности, компания ожидает, что они к началу 2024 года заключат с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.

После подписания контракта мы хотим закончить первый Fuchs в течение шести-семи месяцев, а первый Lynx в течение 12-13 месяцев, – сказал Паппергер. Поделиться

Fuchs (фото – из открытых источников)

Lynx (фото – из открытых источников)

Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. А вот насчет боевой машины пехоты - придется немного подождать. К лету 2025 года. При этом о производстве танков Panther речь пока не идет.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины

Напомним, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с Украиной еще в конце сентября.

Сообщалось, что предприятие будет базироваться в Киеве.

Важно отметить, что Rheinmetall активно помогает Украине в войне против России путем снабжения боеприпасами и различной техникой. В частности, недавно концерн получил новый заказ на артснаряды для Украины.

К слову, Rheinmetall – это немецкий оборонный концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн производит, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000 года.