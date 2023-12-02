Німецький Rheinmetall відкриє свій завод в Україні — відома дата

Німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. А першу зброю випустить через пів року після запуску.

Що відомо про запуск Rheinmetall в Україні

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, завод в Україні хочуть запустити у 2024 році. Зокрема компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12-13 місяців, - сказав Паппергер. Поширити

Fuchs (фото – з відкритих джерел)

Lynx (фото – з відкритих джерел)

Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А ось щодо бойової машини піхоти - то доведеться трохи почекати. До літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther мова поки що не йдеться.

Співпраця Rheinmetall і України

Нагадаємо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.

Повідомлялося, що підприємство базуватиметься у Києві.

Важливо зазначити, що Rheinmetall активно допомагає Україні у війні проти Росії шляхом постачання боєприпасів та різної техніки. Зокрема, нещодавно концерн отримав нове замовлення на артснаряди для України.

До слова, Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.