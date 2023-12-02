Німецький Rheinmetall відкриє свій завод в Україні — відома дата

Німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. А першу зброю випустить через пів року після запуску.
Що відомо про запуск Rheinmetall в Україні
За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, завод в Україні хочуть запустити у 2024 році. Зокрема компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
Він зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А ось щодо бойової машини піхоти - то доведеться трохи почекати. До літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther мова поки що не йдеться.
Співпраця Rheinmetall і України
Нагадаємо, що Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.
Повідомлялося, що підприємство базуватиметься у Києві.
Важливо зазначити, що Rheinmetall активно допомагає Україні у війні проти Росії шляхом постачання боєприпасів та різної техніки. Зокрема, нещодавно концерн отримав нове замовлення на артснаряди для України.
До слова, Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.
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