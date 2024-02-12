Помощь Украине. Rheinmetall будет производить 700 тыс артснарядов в 2025 году
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. Rheinmetall будет производить 700 тыс артснарядов в 2025 году

Rheinmetall
Читати українською
Источник:  Handelsblatt

Оружейная компания Rheinmetall масштабно расширяет свои производственные мощности по изготовлению артиллерийских снарядов и имеет амбициозные планы на следующий год.

Rheinmetall масштабирует производство артиллерийских снарядов для Украины

Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тыс штук в год.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt .

Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например, необходимых для метательных зарядов для артиллерийских снарядов.

Армин Паппергер

Армин Паппергер

Руководитель Rheinmetall

До следующего года Rheinmetall сможет производить достаточное количество продукции для поставок в Европу.

По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тыс артиллерийских снарядов в год.

Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.

Поддержка Украины набирает обороты

Паппергер планировал запустить расширение производства 12 февраля вместе с канцлером Олафом Шольцем. Канцлер ранее лоббировал новую помощь Украине в США.

Поддержка Украины там находится под угрозой ослабления из-за внутриполитических конфликтов между демократами и республиканцами.

С точки зрения Паппергера это может стать серьезной проблемой для безопасности Европы.

Нам и Украине нужны американцы, имеющие большие резервы.

Увеличение производства боеприпасов в Европе

Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.

Норвегия же анонсировала выделение более 90 млн долл. на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Rheinmetall получила большой заказ на изготовление артснарядов для Украины.
Снаряды
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкий Rheinmetall построит новый завод для бесперебойных поставок боеприпасов в Украину — Bild
Rheinmetall
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Rheinmetall сделал заявление о поставках вооружения Украине
Rheinmetall
Снаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?