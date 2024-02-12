Помощь Украине. Rheinmetall будет производить 700 тыс артснарядов в 2025 году

Оружейная компания Rheinmetall масштабно расширяет свои производственные мощности по изготовлению артиллерийских снарядов и имеет амбициозные планы на следующий год.
Rheinmetall масштабирует производство артиллерийских снарядов для Украины
Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тыс штук в год.
Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt .
До следующего года Rheinmetall сможет производить достаточное количество продукции для поставок в Европу.
По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тыс артиллерийских снарядов в год.
Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.
Поддержка Украины набирает обороты
Паппергер планировал запустить расширение производства 12 февраля вместе с канцлером Олафом Шольцем. Канцлер ранее лоббировал новую помощь Украине в США.
Поддержка Украины там находится под угрозой ослабления из-за внутриполитических конфликтов между демократами и республиканцами.
С точки зрения Паппергера это может стать серьезной проблемой для безопасности Европы.
Увеличение производства боеприпасов в Европе
Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Но добиться цели в один миллион так и не удалось.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность производства большего количества боеприпасов для помощи Украине.
Норвегия же анонсировала выделение более 90 млн долл. на увеличение производства боеприпасов и развитие потенциала оборонной промышленности страны.
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