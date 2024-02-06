Rheinmetall сделал заявление о поставках вооружения Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall снабжает украинских военных значительным количеством военной техники. В ближайшие два года планируются поставки танков, БМП, артиллерийских боеприпасов и не только.

Rheinmetall стал надежным партнером Украины в 2023 году

Концерн Rheinmetall обнародовал конкретику военных заказов, которые они в течение 2024-2025 годов будут выполнять для Украины.

Rheinmetall теперь единственный оборонный подрядчик, способный поставлять украинским военным большое количество новых боеприпасов среднего и большого калибра, – говорится в заявлении. Поделиться

Это снаряды для:

20-мм для боевой машины пехоты Marder;

40-мм боеприпас;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танковые боеприпасы для "Леопарда 2".

До конца 2023 года также было изготовлено и поставлено 40 тыс. из 300 тыс. боеприпасов 35-мм к зениткам "Гепард".

Также Rheinmetall является важным стратегическим партнером Украины в снабжении 155-мм артиллерийских боеприпасов, уже поставлено несколько десятков тысяч снарядов.

Планируемые поставки боеприпасов

В 2024 году поступят еще десятки тысяч боеприпасов 155-мм. В декабре 2023 года правительство Германии также разместило заказ в Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч снарядов в 2025 году.

Кроме Германии еще одно государство-член НАТО поручило компании Rheinmetall поставить Украине большое количество 155 боеприпасов. Снаряды будут произведены испанской компанией Rheinmetall Expal Munitions, их должны поставить в 2025 году.

Снабжение военной техникой

Rheinmetall также оказывает Украине существенную поддержку в области боевых машин либо посредством многосторонних программ обмена Ringtausch с такими странами-партнерами, как Греция, Словакия и Чехия, либо посредством прямых поставок.

К концу 2023 года Rheinmetall поставила в Украину более 100 боевых машин пехоты Marder.

Последующие поставки в двузначном диапазоне состоятся в 2024 году, – сообщил концерн.

Помощь с танками

Компания Rheinmetall заключила контракт на поставку в Украину 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и два танка Leopard 1 для автошколы.

Снабжение запланировано на 2024 год, соответствующие работы состоятся в Унтерлюссе и Касселе.

По поручению правительств Нидерландов и Дании компания Rheinmetall поставит 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Два таких боевых танка уже доставлены для обучения украинских вооруженных сил. Остальные танки будут переданы в этом году.

Системы ПВО

Успех 35-мм зенитки "Гепард" в Украине подчеркивает эффективность пушечной противовоздушной обороны, особенно против крылатых ракет и беспилотников. Эту традицию поддерживает современная система Skynex от Rheinmetall, – отчитывается производитель. Поделиться

Система предназначена для операций на очень близких дистанциях, где управляемые ракеты неэффективны. Использование программируемых боеприпасов воздушного взрыва калибра 35 мм Ahead, разработанных компанией Rheinmetall именно для этой цели, обходится значительно дешевле сопоставимых систем на базе управляемых ракет.

В прошлом году первая система Skynex была передана украинским вооруженным силам. Поставки систем Skynex продолжатся в течение 2024 года.

Полевой госпиталь и медпункт

В сотрудничестве с правительством Германии дочерняя компания группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в августе 2023 года поставила украинским военным полевой госпиталь. Он включает 32 койки, восемь из них для интенсивной терапии, а также новейшее медицинское оборудование и оборудование для интенсивной терапии.

Эта комбинированная система на базе палаток и контейнеров, аналогичная немецкой окружной больнице, представляет собой полноценное, полностью автономное медицинское учреждение.

В августе 2023 года десять украинских военнослужащих прошли 14-дневную учебу в Германии, где научились собирать, разбирать и эксплуатировать мобильный полевой госпиталь. Они вернулись в свои районы деятельности сразу после завершения курса, сообщает Rheinmetall. Поделиться

Кроме того, в декабре 2023 года компания Rheinmetall передала Украине спасательную станцию. Вторая спасательная станция появится в первом квартале 2024 года.

Другая помощь от концерна

Грузовики HX, производимые компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles, являются одними из наиболее широко используемых военных логистических транспортных средств в мире и имеют мировую репутацию благодаря своей долговечности, мобильности на бездорожье, удобству использования и модульности, что отличает их от конкурентов в отрасли.

Сейчас в Украине работает около 100 таких грузовиков, а недавно прямо с завода поступило еще 26 новых.

В Литве Rheinmetall управляет центром технического обслуживания и ремонта для поддержки оперативной готовности западных боевых систем и обеспечения их материально-технического обеспечения. Там же ремонтируют технику ВСУ.

В Румынии компания Rheinmetall создала центр военного технического обслуживания и логистики на своей площадке в Сату-Маре. Кроме того, в Украине созданы мощности по техническому обслуживанию и ремонту.

Производство техники в Украине

В долгосрочной перспективе Украине понадобится помощь в восстановлении собственной оборонной промышленности и переориентации производства на западные стандарты.

Поэтому в октябре 2023 Rheinmetall основала в Киеве совместное предприятие с украинской государственной компанией АО "Украинская оборонная промышленность" - ООО "Рейнметалл Украинская оборонная промышленность".

В настоящее время работы по техническому обслуживанию и ремонту уже производятся на военной технике. На втором этапе в Украине также будут производиться бронетехника, например, бронетранспортеры Fuchs/Fox, боевые машины пехоты Lynx и основные боевые танки Panther. Поделиться

Цель состоит в том, чтобы превратить Украину в эффективного партнера, восстановить когда-то мощный оборонный сектор и обеспечить ее стратегическую автономию.

Деятельность Rheinmetall в отношении Украины

Недавно стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставляться, в том числе, и Украине.

Rheinmetall также покупает контрольный пакет акций румынского производителя автомобилей Automecanica Mediaş. Это, в частности, будет полезно и для Украины.