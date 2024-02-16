Байден оприлюднив символічне фото із Зеленським

Президент США Джо Байден показав символічну фотографію з українським лідером Володимиром Зеленським. Він наголосив, що зараз для України настав критичний момент, і їй як ніколи потрібна допомога.

Про це написав президент Сполучених Штатів Джо Байден, додавши світлину з українським главою держави.

Непідтримка України в цей критичний момент ніколи не буде забута, — застеріг він. Поширити

Що важливо знати про рішення Палати представників США

Як уже згадувалося раніше, 16 лютого в Палаті представників не відбудеться жодного голосування — усі вони були скасовані.

Члени палати планують повернутися до роботи 28 лютого.

Це означає, що довгоочікуване голосування за рішення про кошти для України відклали щонайменше на два тижні.

Що важливо розуміти, ініціатором цього рішення був спікер палати Майк Джонсон, який раніше уже погрожував не винести на голосування проєкт з допомогою для України.

Також він скаржиться, що Білий дім не хоче організувати йому перемовини з Джо Байденом з цього приводу.

У США є достатня кількість снарядів для України

За словами журналістів, більшість артилерійських боєприпасів на складах армії та морської піхоти США явно не є надлишковими.

Однак на цьому тлі не можна забувати про чотири мільйони 155-міліметрових касетних боєприпасів подвійного призначення — M483A1 і M864 DPICM.

Forbes звертає увагу на те, що всі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як "надлишкові".

У Пентагоні ще декілька років тому підтвердили, що вони ненадійні і небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність не спрацювати.

Згідно зі звітом 2004 року, це призвело до того, що 402 мільйони боєприпасів DPICM залишились непотрібними, зокрема 4,6 мільйона 155-міліметрових снарядів. Байден міг би визначити всі снаряди DPICM, що залишилися на складах, як надлишкові, щоб передати їх Україні, не витрачаючи жодного долара на їхню заміну. Їх вистачить на роки інтенсивних бойових дій. Поширити

Журналісти не розуміють, чому Байден досі не реалізував цей план.