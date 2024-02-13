Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Евгения Мойсюка уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.
Что известно о назначении уполномоченного по гарантиям безопасности для Украины
Зеленский объяснил, что Мойсюк будет заниматься вопросами реализации гарантий безопасности для Украины от международных партнеров и будет отвечать за развитие сил обороны.
Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина уже подписала соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией, продолжаются переговоры с рядом европейских стран.
Что известно о Евгении Мойсюке
Мойсюк с 2000 по 2002 год служил в рядах 25 отдельной воздушно-десантной бригады в Болграде. Занимал должность командира парашютно-десантного и разведывательного взвода.
В составе миротворческого контингента украинских военных нес службу В 2004-2005 на территории Ирака.
С 2008 по 2009 год был среди миротворческой миссии в Косово.
В 2012 году возглавил первый парашютно-десантный батальон.
С 2014 года участвовал в развязанной Россией преступной войне против Украины.
В декабре 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта и выводом личного состава.
5 декабря 2018 года ему присвоили звание генерал-майора.
С 21 июля 2019 года Мойсюк был командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Уже 5 декабря 2019 он получил звание генерал-лейтенанта.
В 2021 году президент Владимир Зеленский уволил Мойсюка с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и назначил заместителем главнокомандующего ВСУ.
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