Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Евгения Мойсюка уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

Что известно о назначении уполномоченного по гарантиям безопасности для Украины

Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, - говорится в указе президента. Поделиться

Зеленский объяснил, что Мойсюк будет заниматься вопросами реализации гарантий безопасности для Украины от международных партнеров и будет отвечать за развитие сил обороны.

Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина уже подписала соглашение о гарантиях безопасности с Великобританией, продолжаются переговоры с рядом европейских стран.

Продолжаем готовить Всемирный саммит мира. Относительно ключевых аспектов безопасности, нарушенных российской войной. Мир всегда безальтернативный и должен быть справедливым. Именно таким, какого наш народ и любой народ мира заслуживает. Агрессор никогда не должен выигрывать. И я благодарен всем, кто помогает Украине, нашим воинам, всему нашему народу, – также подчеркнул президент. Поделиться

Что известно о Евгении Мойсюке

Мойсюк с 2000 по 2002 год служил в рядах 25 отдельной воздушно-десантной бригады в Болграде. Занимал должность командира парашютно-десантного и разведывательного взвода.

В составе миротворческого контингента украинских военных нес службу В 2004-2005 на территории Ирака.

С 2008 по 2009 год был среди миротворческой миссии в Косово.

В 2012 году возглавил первый парашютно-десантный батальон.

С 2014 года участвовал в развязанной Россией преступной войне против Украины.

В декабре 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта и выводом личного состава.

5 декабря 2018 года ему присвоили звание генерал-майора.

С 21 июля 2019 года Мойсюк был командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Уже 5 декабря 2019 он получил звание генерал-лейтенанта.

В 2021 году президент Владимир Зеленский уволил Мойсюка с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и назначил заместителем главнокомандующего ВСУ.