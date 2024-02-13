Сырский вместе с Умеровым объехали все горячие точки фронта — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский вместе с Умеровым объехали все горячие точки фронта — Зеленский

Офис Президента Украины
Сырский и Умеров
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров сегодня, 13 февраля, объехали горячие точки фронта.

Сырский и Умеров побывали на передовой

Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, они решают существующие проблемы — комплектация подразделений, укрепление, управление.

Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад.

Кадровые изменения в ВСУ

8 февраля Зеленский уволил с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее генерал-полковника Александра Сырского, руководившего Сухопутными силами ВСУ.

Новым командующим Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк, который был первым заместителем министра обороны.

Зеленский также назначил:

  • командующим Объединенных сил Юрия Содоля;

  • командующим Десантно-штурмовым войском Игоря Скибюка;

  • командующим Сил терробороны Игоря Плахута.

Ранее командующим Объединенных сил был Сергей Наев, а ДШУ командовал Максим Миргородский — их президент уволил.

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