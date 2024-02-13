Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров сегодня, 13 февраля, объехали горячие точки фронта.
Сырский и Умеров побывали на передовой
По словам президента, они решают существующие проблемы — комплектация подразделений, укрепление, управление.
Будет усиление дронами, РЭБ, командные позиции будут тоже укреплены. Позже будет подробный доклад.
Кадровые изменения в ВСУ
8 февраля Зеленский уволил с должности главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и назначил на нее генерал-полковника Александра Сырского, руководившего Сухопутными силами ВСУ.
Новым командующим Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк, который был первым заместителем министра обороны.
Зеленский также назначил:
командующим Объединенных сил Юрия Содоля;
командующим Десантно-штурмовым войском Игоря Скибюка;
командующим Сил терробороны Игоря Плахута.
Ранее командующим Объединенных сил был Сергей Наев, а ДШУ командовал Максим Миргородский — их президент уволил.
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