Президент України Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров сьогодні, 13 лютого, обʼїхали гарячі точки фронту.

Сирський та Умєров побували на передовій

Головком Сирський, міністр оборони Умєров зараз на місцях, саме там, на фронті, увесь день. Обʼїхали сьогодні всі гарячі точки фронту. Доповіли щодо ситуації. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, вони розв'язують наявні проблеми — комплектація підрозділів, зміцнення, управління.

Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь.

Кадрові зміни в ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив з посади головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного і призначив на неї генерал-полковника Олександра Сирського, який керував Сухопутними силами ЗСУ.

Новим командувачем Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який був першим заступником міністра оборони.

Зеленський також призначив:

командувачем Обʼєднаних сил Юрія Содоля;

командувачем Десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка;

командувачем Сил тероборони Ігоря Плахуту.

Раніше командувачем Обʼєднаних сил був Сергій Наєв, а ДШВ командував Максим Миргородський — їх президент звільнив.