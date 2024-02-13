Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Євгена Мойсюка уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.

Що відомо про призначення уповноваженого з гарантій безпеки для України

Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України, — йдеться в указі президента. Поширити

Зеленський пояснив, що Мойсюк займатиметься питаннями реалізації гарантій безпеки для України від міжнародних партнерів та відповідатиме за розвиток Сил оборони.

Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності Володимир Зеленський президент України

Зеленський підкреслив, що наразі Україна вже підписала угоду про гарантії безпеки із Великою Британією, тривають переговори з низкою європейських країн.

Продовжуємо готувати Глобальний саміт миру. Щодо ключових безпекових аспектів, порушених російською війною. Мир завжди є безальтернативним і має бути справедливим. Саме таким, якого наш народ і будь-який народ світу заслуговує. Агресор ніколи не має вигравати. І я вдячний усім, хто допомагає Україні, нашим воїнам, усьому нашому народу, — також підкреслив президент. Поширити

Що відомо про Євгена Мойсюка

Мойсюк з 2000 по 2002 служив у лавах 25 окремої повітряно-десантної бригади в Болграді. Обіймав посаду командира парашутно-десантного і розвідувального взводу.

У складі миротворчого контингенту українських військових ніс службу У 2004-2005 на території Іраку.

З 2008 до 2009 був серед миротворчої місії в Косово.

У 2012 році очолив перший парашутно-десантний батальйон.

З 2014 року брав участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

У грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу.

5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.

З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.