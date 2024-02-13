Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Євгена Мойсюка уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.
Що відомо про призначення уповноваженого з гарантій безпеки для України
Зеленський пояснив, що Мойсюк займатиметься питаннями реалізації гарантій безпеки для України від міжнародних партнерів та відповідатиме за розвиток Сил оборони.
Зеленський підкреслив, що наразі Україна вже підписала угоду про гарантії безпеки із Великою Британією, тривають переговори з низкою європейських країн.
Що відомо про Євгена Мойсюка
Мойсюк з 2000 по 2002 служив у лавах 25 окремої повітряно-десантної бригади в Болграді. Обіймав посаду командира парашутно-десантного і розвідувального взводу.
У складі миротворчого контингенту українських військових ніс службу У 2004-2005 на території Іраку.
З 2008 до 2009 був серед миротворчої місії в Косово.
У 2012 році очолив перший парашутно-десантний батальйон.
З 2014 року брав участь у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
У грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу.
5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.
З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.
У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.
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