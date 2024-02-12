Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Серед іншого обговорювалося питання фронту та забезпечення армії снарядами.

Що відомо про проведення Ставки в оновленому складі

Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей і критичної інфраструктури від російського повітряного терору, — йдеться в заяві. Поширити

На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Авдіївка, Куп'янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ, — додав президент. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.

Ухвалили рішення про збільшення кількості та можливостей мобільних вогневих груп, — повідомив президент. Поширити

Із якими труднощами зіткнеться Сирський на посаді головкома ЗСУ

На думку журналістів видання, малоймовірно, що новий головком ЗСУ запропонує кардинально новий підхід, однак його вважають дуже близьким до президента Володимира Зеленського.

Директор програми з міжнародних справ в Університеті Нью-Хейвена Метью Шмідт підкреслює, що Сирського розглядали на посаду головкома як варіант певного консенсусу.

Деякі кажуть, що він занадто радянський, тобто не винахідливий, але здібний, деякі кажуть, що він не дуже добре сприймає незручні істини — те, що робив Залужний, — а деякі кажуть, що він кращий з найгірших генералів, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що загальним завданням Сирського буде стабілізація фронту.

Серед інших не менш важливих проблем — поповнення лав ВСУ за рахунок мобілізації та прискорення отримання боєприпасів та озброєнь від західних партнерів.

Серед інших пріоритетів: який акцент робити на нанесення більш далеких ударів по російській інфраструктурі, такий як склади палива і військові бази, інтеграція бойових літаків F-16 в плани бойових дій і швидка розробка наступного покоління безпілотних систем.