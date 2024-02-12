Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Серед іншого обговорювалося питання фронту та забезпечення армії снарядами.
Що відомо про проведення Ставки в оновленому складі
На Ставці було заслухано доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.
Зеленський зазначив, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об'єктів електро-, водо- і теплопостачання.
Із якими труднощами зіткнеться Сирський на посаді головкома ЗСУ
На думку журналістів видання, малоймовірно, що новий головком ЗСУ запропонує кардинально новий підхід, однак його вважають дуже близьким до президента Володимира Зеленського.
Директор програми з міжнародних справ в Університеті Нью-Хейвена Метью Шмідт підкреслює, що Сирського розглядали на посаду головкома як варіант певного консенсусу.
Автори публікації підкреслюють, що загальним завданням Сирського буде стабілізація фронту.
Серед інших не менш важливих проблем — поповнення лав ВСУ за рахунок мобілізації та прискорення отримання боєприпасів та озброєнь від західних партнерів.
Серед інших пріоритетів: який акцент робити на нанесення більш далеких ударів по російській інфраструктурі, такий як склади палива і військові бази, інтеграція бойових літаків F-16 в плани бойових дій і швидка розробка наступного покоління безпілотних систем.
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