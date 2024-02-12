Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Среди прочего обсуждался вопрос о фронте и обеспечении армии снарядами.
Что известно о проведении Ставки в обновленном составе
На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.
Зеленский отметил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Речь шла о дальнейшем развитии многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.
С какими трудностями столкнется Сырский в должности главкома ВСУ
По мнению журналистов, маловероятно, что новый главком ВСУ предложит кардинально новый подход, однако его считают очень близким к президенту Владимиру Зеленскому.
Директор программы по международным делам в Университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидт подчеркивает, что Сырского рассматривали на должность главкома как вариант определенного консенсуса.
Авторы публикации подчеркивают, что общей задачей Сырского будет стабилизация фронта.
Среди других не менее важных проблем – пополнение рядов ВСУ за счет мобилизации и ускорения получения боеприпасов и вооружений от западных партнеров.
Среди других приоритетов: какой акцент делать на нанесении более дальних ударов по российской инфраструктуре, такой как топливные составы и военные базы, интеграция боевых самолетов F-16 в планы боевых действий и быстрая разработка следующего поколения беспилотных систем.
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