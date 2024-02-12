Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Среди прочего обсуждался вопрос о фронте и обеспечении армии снарядами.

Что известно о проведении Ставки в обновленном составе

Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора, говорится в заявлении. Поделиться

На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ, – добавил президент. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Речь шла о дальнейшем развитии многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп, - сообщил президент. Поделиться

С какими трудностями столкнется Сырский в должности главкома ВСУ

По мнению журналистов, маловероятно, что новый главком ВСУ предложит кардинально новый подход, однако его считают очень близким к президенту Владимиру Зеленскому.

Директор программы по международным делам в Университете Нью-Хейвена Мэтью Шмидт подчеркивает, что Сырского рассматривали на должность главкома как вариант определенного консенсуса.

Некоторые говорят, что он слишком советский, то есть не изобретательный, но способный, некоторые говорят, что он не очень хорошо воспринимает неудобные истины — то, что делал Залужный, а некоторые говорят, что он лучший из худших генералов, говорится в материале издания . Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что общей задачей Сырского будет стабилизация фронта.

Среди других не менее важных проблем – пополнение рядов ВСУ за счет мобилизации и ускорения получения боеприпасов и вооружений от западных партнеров.

Среди других приоритетов: какой акцент делать на нанесении более дальних ударов по российской инфраструктуре, такой как топливные составы и военные базы, интеграция боевых самолетов F-16 в планы боевых действий и быстрая разработка следующего поколения беспилотных систем.