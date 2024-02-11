Сырский станет очень неприятным сюрпризом для армии РФ — Ходжес
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский станет очень неприятным сюрпризом для армии РФ — Ходжес

Владимир Зеленский и Александр Сырский
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес прогнозирует, что новый главком ВСУ Александр Сырский готовит очень неприятные сюрпризы для преступной армии РФ на поле боя.

Каких изменений на фронте ждать после назначения Сырского главкомом ВСУ

Годжес отметил, что руководство Украины приняло очень сложное решение по замене главкома ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским.

Это было сложное решение для президента, поскольку генерал Залужный был эффективным командующим, которого уважали солдаты и общество, хорошо знали и уважали союзники, - отмечает генерал США в отставке.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский несет полную ответственность за ситуацию в Украине и его право назначать на руководящие военные должности людей, которые знают, как добиться победы в развязанной Россией преступной войне.

Это не конкурс красоты и не состязание за популярность. Президент избрал офицера, которого он считает более подходящим для этой фазы войны. Он боец, у него опыт, он крут. И я думаю, что россияне совсем несчастливы видеть во главе ВСУ еще одного выдающегося командующего, – объясняет Годжес.

Что на Западе говорят о последствиях увольнения Залужного

Журналисты издания The Sunday Times отмечают , что увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и его замена на Александра Сырского привело к наибольшему падению морального духа украинских военных с начала развязанной Россией преступной войны.

Украина не проигрывает. Но сейчас она нуждается в помощи больше, чем когда-либо. Есть моральный императив, согласно которому Украине должно быть предоставлено то, что ей нужно для победы. Ей нужна противовоздушная оборона, самолеты, ракетные системы большой дальности и боеприпасы, отмечается в публикации издания.

Издание пишет, что полная победа Путина маловероятна, но не исключено, что Россия готовит вмешательство в Прибалтику, Молдову и даже в Польшу.

Устранение президентом Зеленским главного генерала страны в этот момент показалось военным странным. Самые недовольные войска прозвали Сырского "генеральным пушечным мясом" после огромных потерь под его командованием в Бахмуте за последние 18 месяцев. Однако ему также приписывают руководство молниеносным наступлением Украины в Харьковской области осенью 2022 года и ключевые решения защиты Киева, - подчеркивают авторы публикации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Умеров и Сырский встретились с генеральным инспектором Бундесвера
Минобороны Украины
Умеров и Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сможет ли Сырский изменить ход войны — мнение полковника армии США
Сырский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
С какими проблемами может столкнуться Сырский в должности главкома ВСУ — CNN
Олександр Сырский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?