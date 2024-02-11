Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес прогнозирует, что новый главком ВСУ Александр Сырский готовит очень неприятные сюрпризы для преступной армии РФ на поле боя.

Каких изменений на фронте ждать после назначения Сырского главкомом ВСУ

Годжес отметил, что руководство Украины приняло очень сложное решение по замене главкома ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским.

Это было сложное решение для президента, поскольку генерал Залужный был эффективным командующим, которого уважали солдаты и общество, хорошо знали и уважали союзники, - отмечает генерал США в отставке. Поделиться

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский несет полную ответственность за ситуацию в Украине и его право назначать на руководящие военные должности людей, которые знают, как добиться победы в развязанной Россией преступной войне.

Это не конкурс красоты и не состязание за популярность. Президент избрал офицера, которого он считает более подходящим для этой фазы войны. Он боец, у него опыт, он крут. И я думаю, что россияне совсем несчастливы видеть во главе ВСУ еще одного выдающегося командующего, – объясняет Годжес. Поделиться

Что на Западе говорят о последствиях увольнения Залужного

Журналисты издания The Sunday Times отмечают , что увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и его замена на Александра Сырского привело к наибольшему падению морального духа украинских военных с начала развязанной Россией преступной войны.

Украина не проигрывает. Но сейчас она нуждается в помощи больше, чем когда-либо. Есть моральный императив, согласно которому Украине должно быть предоставлено то, что ей нужно для победы. Ей нужна противовоздушная оборона, самолеты, ракетные системы большой дальности и боеприпасы, отмечается в публикации издания. Поделиться

Издание пишет, что полная победа Путина маловероятна, но не исключено, что Россия готовит вмешательство в Прибалтику, Молдову и даже в Польшу.