Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес прогнозирует, что новый главком ВСУ Александр Сырский готовит очень неприятные сюрпризы для преступной армии РФ на поле боя.
Каких изменений на фронте ждать после назначения Сырского главкомом ВСУ
Годжес отметил, что руководство Украины приняло очень сложное решение по замене главкома ВСУ Валерия Залужного Александром Сырским.
Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский несет полную ответственность за ситуацию в Украине и его право назначать на руководящие военные должности людей, которые знают, как добиться победы в развязанной Россией преступной войне.
Что на Западе говорят о последствиях увольнения Залужного
Журналисты издания The Sunday Times отмечают , что увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и его замена на Александра Сырского привело к наибольшему падению морального духа украинских военных с начала развязанной Россией преступной войны.
Издание пишет, что полная победа Путина маловероятна, но не исключено, что Россия готовит вмешательство в Прибалтику, Молдову и даже в Польшу.