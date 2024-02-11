Колишній командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що новий головком ЗСУ Олександр Сирський готує дуже неприємні сюрпризи для злочинної армії РФ на полі бою.
Яких змін на фронті очікувати після призначення Сирського головкомом ЗСУ
Годжес зазначив, що керівництво України прийняло дуже складне рішення із заміни головкома ЗСУ Валерія Залужного на Олександра Сирського.
Він підкреслив, що наразі президент Володимир Зеленський несе повну відповідальність за ситуацію в Україні і його право призначати на керівні військові посади людей, які знають, як домогтись перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні.
Що на Заході кажуть про наслідки звільнення Залужного
Журналісти видання The Sunday Times зазначають, що звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ та його заміна на Олександра Сирського призвела до найбільшого падіння морального духу українських військових від початку розв’язаної Росією злочинної війни.
Видання пише, що повна перемога Путіна малоймовірна, але не виключено, що Росія готує втручання у Прибалтику, Молдову і навіть Польщу.