Колишній командувач армії США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес прогнозує, що новий головком ЗСУ Олександр Сирський готує дуже неприємні сюрпризи для злочинної армії РФ на полі бою.

Яких змін на фронті очікувати після призначення Сирського головкомом ЗСУ

Годжес зазначив, що керівництво України прийняло дуже складне рішення із заміни головкома ЗСУ Валерія Залужного на Олександра Сирського.

Це було складне рішення для президента, оскільки генерал Залужний був ефективним командувачем, якого поважали солдати та суспільство, якого добре знали й поважали союзники, - зазначає генерал США у відставці. Поширити

Він підкреслив, що наразі президент Володимир Зеленський несе повну відповідальність за ситуацію в Україні і його право призначати на керівні військові посади людей, які знають, як домогтись перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні.

Це не конкурс краси й не змагання за популярність. Президент обрав офіцера, якого він вважає більш доречним для цієї фази війни. Він боєць, він має досвід, він крутий. І я думаю, що росіяни зовсім нещасливі бачити на чолі ЗСУ ще одного видатного командувача, - пояснює Годжес. Поширити

Що на Заході кажуть про наслідки звільнення Залужного

Журналісти видання The Sunday Times зазначають, що звільнення Валерія Залужного з посади головкома ЗСУ та його заміна на Олександра Сирського призвела до найбільшого падіння морального духу українських військових від початку розв’язаної Росією злочинної війни.

Україна не програє. Але зараз вона потребує допомоги більше, ніж будь-коли. Існує моральний імператив, згідно з яким Україні має бути надано те, що їй потрібно для перемоги. Їй потрібна протиповітряна оборона, літаки, ракетні системи великої дальності і боєприпаси, - наголошується у публікації видання. Поширити

Видання пише, що повна перемога Путіна малоймовірна, але не виключено, що Росія готує втручання у Прибалтику, Молдову і навіть Польщу.